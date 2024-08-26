https://1prime.ru/20240826/moshenniki-851091345.html

Раскрыта схема с “арендой” банковской карты, за которую ждет наказание

Раскрыта схема с “арендой” банковской карты, за которую ждет наказание - 26.08.2024, ПРАЙМ

Раскрыта схема с “арендой” банковской карты, за которую ждет наказание

Мошенники разработали новую схему, в которой они не выкупают полностью чужую банковскую карту для своих операций, а берут ее в аренду. В чем состоит опасность... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T03:03+0300

2024-08-26T03:03+0300

2024-08-26T03:03+0300

мошенничество

эксклюзив

обман

осторожно, мошенники!

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мошенники разработали новую схему, в которой они не выкупают полностью чужую банковскую карту для своих операций, а берут ее в аренду. В чем состоит опасность для владельца карты, рассказал агентству “Прайм” Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR agency.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЧужая карта нужна мошенникам для того, чтобы получать на нее незаконные средства от жертв финансовых махинаций. Их берут на время у случайных людей под благовидными предлогами и даже перечисляют им плату за “аренду”. Реальных владельцев таких карт называют "дропами". "И если кому-то кажется, что дать свою карту на время не так опасно, как отдать ее насовсем, то это не так, - уверяет специалист.Дело в том, что в этой схеме вы не контролируете ничего: ни источник происхождения этих средств, ни цели, на которые они пойдут. "При этом юридически вся ответственность будет по-прежнему находиться на владельце счета, по которому проводились незаконные операции. Ему придется возвращать чужие деньги и иметь дело с правоохранителями", - отмечает эксперт.Любые попытки легких заработков с участием третьих лиц и вашей банковской карты обречены на провал и негативные последствия. Поэтому даже на самые выгодные предложения аренды вашей банковской карты нельзя соглашаться. "Они могут поступать только от мошенников. Принимая участие в подобной схеме, вы становитесь ее частью. Единственный, кто имеет право совершать операции по своей карте, это ее владелец", - предупреждает эксперт.И если вы обнаружили, что по вашей карте проходят транзакции, которых вы не совершали, то сразу же обратитесь в свой банк для заморозки карты, чтобы избежать финансовых и юридических последствий.

https://1prime.ru/20240821/investskam-851027747.html

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эксклюзив, обман, осторожно, мошенники!