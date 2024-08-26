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Раскрыта схема с “арендой” банковской карты, за которую ждет наказание
Раскрыта схема с “арендой” банковской карты, за которую ждет наказание - 26.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыта схема с “арендой” банковской карты, за которую ждет наказание
Мошенники разработали новую схему, в которой они не выкупают полностью чужую банковскую карту для своих операций, а берут ее в аренду. В чем состоит опасность... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T03:03+0300
2024-08-26T03:03+0300
2024-08-26T03:03+0300
мошенничество
эксклюзив
обман
осторожно, мошенники!
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мошенники разработали новую схему, в которой они не выкупают полностью чужую банковскую карту для своих операций, а берут ее в аренду. В чем состоит опасность для владельца карты, рассказал агентству “Прайм” Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR agency.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЧужая карта нужна мошенникам для того, чтобы получать на нее незаконные средства от жертв финансовых махинаций. Их берут на время у случайных людей под благовидными предлогами и даже перечисляют им плату за “аренду”. Реальных владельцев таких карт называют "дропами". "И если кому-то кажется, что дать свою карту на время не так опасно, как отдать ее насовсем, то это не так, - уверяет специалист.Дело в том, что в этой схеме вы не контролируете ничего: ни источник происхождения этих средств, ни цели, на которые они пойдут. "При этом юридически вся ответственность будет по-прежнему находиться на владельце счета, по которому проводились незаконные операции. Ему придется возвращать чужие деньги и иметь дело с правоохранителями", - отмечает эксперт.Любые попытки легких заработков с участием третьих лиц и вашей банковской карты обречены на провал и негативные последствия. Поэтому даже на самые выгодные предложения аренды вашей банковской карты нельзя соглашаться. "Они могут поступать только от мошенников. Принимая участие в подобной схеме, вы становитесь ее частью. Единственный, кто имеет право совершать операции по своей карте, это ее владелец", - предупреждает эксперт.И если вы обнаружили, что по вашей карте проходят транзакции, которых вы не совершали, то сразу же обратитесь в свой банк для заморозки карты, чтобы избежать финансовых и юридических последствий.
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эксклюзив, обман, осторожно, мошенники!
Мошенничество, Эксклюзив, обман, Осторожно, мошенники!
Раскрыта схема с “арендой” банковской карты, за которую ждет наказание
Эксперт Бастрыкин: сдача банковской карты в аренду сулит не доходы, а проблемы
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мошенники разработали новую схему, в которой они не выкупают полностью чужую банковскую карту для своих операций, а берут ее в аренду. В чем состоит опасность для владельца карты, рассказал агентству “Прайм” Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR agency.
Чужая карта нужна мошенникам для того, чтобы получать на нее незаконные средства от жертв финансовых махинаций. Их берут на время у случайных людей под благовидными предлогами и даже перечисляют им плату за “аренду”. Реальных владельцев таких карт называют "дропами". "И если кому-то кажется, что дать свою карту на время не так опасно, как отдать ее насовсем, то это не так, - уверяет специалист.
Дело в том, что в этой схеме вы не контролируете ничего: ни источник происхождения этих средств, ни цели, на которые они пойдут. "При этом юридически вся ответственность будет по-прежнему находиться на владельце счета, по которому проводились незаконные операции. Ему придется возвращать чужие деньги и иметь дело с правоохранителями", - отмечает эксперт.
Любые попытки легких заработков с участием третьих лиц и вашей банковской карты обречены на провал и негативные последствия. Поэтому даже на самые выгодные предложения аренды вашей банковской карты нельзя соглашаться. "Они могут поступать только от мошенников. Принимая участие в подобной схеме, вы становитесь ее частью. Единственный, кто имеет право совершать операции по своей карте, это ее владелец", - предупреждает эксперт.
И если вы обнаружили, что по вашей карте проходят транзакции, которых вы не совершали, то сразу же обратитесь в свой банк для заморозки карты, чтобы избежать финансовых и юридических последствий.
"Инвестскам". Мошенники освоили новую схему обмана россиян