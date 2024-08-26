Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыта схема с “арендой” банковской карты, за которую ждет наказание - 26.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20240826/moshenniki-851091345.html
Раскрыта схема с “арендой” банковской карты, за которую ждет наказание
Раскрыта схема с “арендой” банковской карты, за которую ждет наказание - 26.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыта схема с “арендой” банковской карты, за которую ждет наказание
Мошенники разработали новую схему, в которой они не выкупают полностью чужую банковскую карту для своих операций, а берут ее в аренду. В чем состоит опасность... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T03:03+0300
2024-08-26T03:03+0300
мошенничество
эксклюзив
обман
осторожно, мошенники!
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/40/841404089_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_1a5e8392d04bcbd57dccd7c05c8ef016.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мошенники разработали новую схему, в которой они не выкупают полностью чужую банковскую карту для своих операций, а берут ее в аренду. В чем состоит опасность для владельца карты, рассказал агентству “Прайм” Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR agency.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЧужая карта нужна мошенникам для того, чтобы получать на нее незаконные средства от жертв финансовых махинаций. Их берут на время у случайных людей под благовидными предлогами и даже перечисляют им плату за “аренду”. Реальных владельцев таких карт называют "дропами". "И если кому-то кажется, что дать свою карту на время не так опасно, как отдать ее насовсем, то это не так, - уверяет специалист.Дело в том, что в этой схеме вы не контролируете ничего: ни источник происхождения этих средств, ни цели, на которые они пойдут. "При этом юридически вся ответственность будет по-прежнему находиться на владельце счета, по которому проводились незаконные операции. Ему придется возвращать чужие деньги и иметь дело с правоохранителями", - отмечает эксперт.Любые попытки легких заработков с участием третьих лиц и вашей банковской карты обречены на провал и негативные последствия. Поэтому даже на самые выгодные предложения аренды вашей банковской карты нельзя соглашаться. "Они могут поступать только от мошенников. Принимая участие в подобной схеме, вы становитесь ее частью. Единственный, кто имеет право совершать операции по своей карте, это ее владелец", - предупреждает эксперт.И если вы обнаружили, что по вашей карте проходят транзакции, которых вы не совершали, то сразу же обратитесь в свой банк для заморозки карты, чтобы избежать финансовых и юридических последствий.
https://1prime.ru/20240821/investskam-851027747.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/40/841404089_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_96bb6172b046c1d27742a4816dad7a15.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, обман, осторожно, мошенники!
Мошенничество, Эксклюзив, обман, Осторожно, мошенники!
03:03 26.08.2024
 
Раскрыта схема с “арендой” банковской карты, за которую ждет наказание

Эксперт Бастрыкин: сдача банковской карты в аренду сулит не доходы, а проблемы

© Unsplash/Clay BanksБанковские карты
Банковские карты
© Unsplash/Clay Banks
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мошенники разработали новую схему, в которой они не выкупают полностью чужую банковскую карту для своих операций, а берут ее в аренду. В чем состоит опасность для владельца карты, рассказал агентству “Прайм” Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR agency.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Чужая карта нужна мошенникам для того, чтобы получать на нее незаконные средства от жертв финансовых махинаций. Их берут на время у случайных людей под благовидными предлогами и даже перечисляют им плату за “аренду”. Реальных владельцев таких карт называют "дропами". "И если кому-то кажется, что дать свою карту на время не так опасно, как отдать ее насовсем, то это не так, - уверяет специалист.
Дело в том, что в этой схеме вы не контролируете ничего: ни источник происхождения этих средств, ни цели, на которые они пойдут. "При этом юридически вся ответственность будет по-прежнему находиться на владельце счета, по которому проводились незаконные операции. Ему придется возвращать чужие деньги и иметь дело с правоохранителями", - отмечает эксперт.
Любые попытки легких заработков с участием третьих лиц и вашей банковской карты обречены на провал и негативные последствия. Поэтому даже на самые выгодные предложения аренды вашей банковской карты нельзя соглашаться. "Они могут поступать только от мошенников. Принимая участие в подобной схеме, вы становитесь ее частью. Единственный, кто имеет право совершать операции по своей карте, это ее владелец", - предупреждает эксперт.
И если вы обнаружили, что по вашей карте проходят транзакции, которых вы не совершали, то сразу же обратитесь в свой банк для заморозки карты, чтобы избежать финансовых и юридических последствий.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
"Инвестскам". Мошенники освоили новую схему обмана россиян
21 августа, 10:46
 
МошенничествоЭксклюзивобманОсторожно, мошенники!
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала