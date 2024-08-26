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Экспорт муки из России в январе-июле увеличился на 38%

Экспорт муки из России в январе-июле увеличился на 38% - 26.08.2024, ПРАЙМ

Экспорт муки из России в январе-июле увеличился на 38%

Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки из России за семь первых месяцев года увеличился на 38%, превысив 740 тысяч тонн, а крупнейшим покупателем остаётся... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T16:23+0300

2024-08-26T16:23+0300

2024-08-26T16:23+0300

мука

россия

экспорт

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки из России за семь первых месяцев года увеличился на 38%, превысив 740 тысяч тонн, а крупнейшим покупателем остаётся Афганистан, говорится в сообщении центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По экспертным оценкам, за семь месяцев 2024 года Россия поставила на экспорт более 740 тысяч тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки – на 38% больше аналогичного прошлогоднего периода. Таким образом, позитивная динамика в экспортных поставках продукта продолжается уже четвертый год подряд. Крупнейшим покупателем отечественной муки, как и в 2023 году, является Афганистан", - говорится в сообщении. Уточняется, что за январь-июль отгрузки в эту страну увеличились более чем в пять раз, почти до 270 тысяч тонн. Афганистан значительно активизировал закупки российской муки начиная с прошлой осени, и в апреле текущего года зафиксирован рекордный месячный объем поставок - более 65 тысяч тонн. Согласно сообщению, второй покупатель российской муки в текущем году - Китай. Как свидетельствуют данные ITC Trade Map, по итогам первого полугодия текущего года Россия была лидером среди основных поставщиков с долей более 60%. А за январь-июль, согласно экспертной оценке, этот экспорт ьвырос в 1,7 раза и приблизился к 80 тысячам тонн. Ведущие экспортёры муки в Китай - Алтайский край, Новосибирская область и Красноярский край. В тройку импортеров входит и Ирак. В январе-июле туда было поставлено более 68 тысяч тонн этого продукта из России. По предварительным расчетам Федерального центра "Агроэкспорт", к 2030 году годовой объем российского экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки может превысить 1,7 миллиона тонн. В качестве ключевых направлений дальнейшего увеличения экспорта следует рассматривать рынки стран ближнего зарубежья, Азии (Афганистан, Гонконг, Китай, Таиланд, Малайзия), Персидского залива (Ирак, ОАЭ), Африки (Сомали, Ангола, Бенин, Гана, Джибути), считают там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мука, россия, экспорт