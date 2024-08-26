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Мэр Нарвы выступил за возобновление ночного режима работы КПП с РФ
Мэр Нарвы выступил за возобновление ночного режима работы КПП с РФ - 26.08.2024, ПРАЙМ
Мэр Нарвы выступил за возобновление ночного режима работы КПП с РФ
Мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс предлагает снова разрешить работу пограничного контрольно-пропускного пункта в ночное время, сообщает в понедельник... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T19:43+0300
2024-08-26T19:43+0300
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс предлагает снова разрешить работу пограничного контрольно-пропускного пункта в ночное время, сообщает в понедельник издание gazeta.ee. С 1 мая власти Эстонии изменили режим работы пункта пропуска "Нарва-1", сократив его до неполного рабочего дня. А с 8 августа Эстония начала осуществлять полный таможенный контроль на границе с Россией.Мэр считает, что необходимо вернуться к прежнему режиму работы пограничного пункта, так как из-за ночного закрытия КПП перед ним скапливаются очереди.По данным издания, многие люди не успевают пройти КПП перед его закрытием на ночь в 23.00, иногда их число достигает двухсот человек.
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Политика, ЭСТОНИЯ, КПП, граница, российско-эстонская граница
Мэр Нарвы выступил за возобновление ночного режима работы КПП с РФ
Gazeta.ee: Мэр Нарвы выступил за возобновление ночного режима работы КПП с РФ
МОСКВА, 26 авг
— ПРАЙМ.
Мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс предлагает снова разрешить работу пограничного контрольно-пропускного пункта в ночное время, сообщает в понедельник издание gazeta.ee
.
С 1 мая власти Эстонии изменили режим работы пункта пропуска "Нарва-1", сократив его до неполного рабочего дня. А с 8 августа Эстония начала осуществлять полный таможенный контроль на границе с Россией.
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Мэр считает, что необходимо вернуться к прежнему режиму работы пограничного пункта, так как из-за ночного закрытия КПП перед ним скапливаются очереди.
По данным издания, многие люди не успевают пройти КПП перед его закрытием на ночь в 23.00, иногда их число достигает двухсот человек.