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Мэр Нарвы выступил за возобновление ночного режима работы КПП с РФ - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Мэр Нарвы выступил за возобновление ночного режима работы КПП с РФ
Мэр Нарвы выступил за возобновление ночного режима работы КПП с РФ - 26.08.2024, ПРАЙМ
Мэр Нарвы выступил за возобновление ночного режима работы КПП с РФ
Мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс предлагает снова разрешить работу пограничного контрольно-пропускного пункта в ночное время, сообщает в понедельник... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T19:43+0300
2024-08-26T19:43+0300
политика
эстония
кпп
граница
российско-эстонская граница
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс предлагает снова разрешить работу пограничного контрольно-пропускного пункта в ночное время, сообщает в понедельник издание gazeta.ee. С 1 мая власти Эстонии изменили режим работы пункта пропуска "Нарва-1", сократив его до неполного рабочего дня. А с 8 августа Эстония начала осуществлять полный таможенный контроль на границе с Россией.Мэр считает, что необходимо вернуться к прежнему режиму работы пограничного пункта, так как из-за ночного закрытия КПП перед ним скапливаются очереди.По данным издания, многие люди не успевают пройти КПП перед его закрытием на ночь в 23.00, иногда их число достигает двухсот человек.
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эстония, кпп, граница, российско-эстонская граница
Политика, ЭСТОНИЯ, КПП, граница, российско-эстонская граница
19:43 26.08.2024
 
Мэр Нарвы выступил за возобновление ночного режима работы КПП с РФ

Gazeta.ee: Мэр Нарвы выступил за возобновление ночного режима работы КПП с РФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГосударственная граница России и Эстонии
Государственная граница России и Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 авг ПРАЙМ. Мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс предлагает снова разрешить работу пограничного контрольно-пропускного пункта в ночное время, сообщает в понедельник издание gazeta.ee.
С 1 мая власти Эстонии изменили режим работы пункта пропуска "Нарва-1", сократив его до неполного рабочего дня. А с 8 августа Эстония начала осуществлять полный таможенный контроль на границе с Россией.
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Мэр считает, что необходимо вернуться к прежнему режиму работы пограничного пункта, так как из-за ночного закрытия КПП перед ним скапливаются очереди.
По данным издания, многие люди не успевают пройти КПП перед его закрытием на ночь в 23.00, иногда их число достигает двухсот человек.
 
ПолитикаЭСТОНИЯКППграницароссийско-эстонская граница
 
 
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