https://1prime.ru/20240826/nato-851125451.html

Идеология НАТО провоцирует раскол мирового сообщества, заявил посол России

Идеология НАТО провоцирует раскол мирового сообщества, заявил посол России - 26.08.2024, ПРАЙМ

Идеология НАТО провоцирует раскол мирового сообщества, заявил посол России

Идеология НАТО вызывает раскол между странами и противопоставление государств друг другу. Таким мнением в статье для газеты Altinget поделился посол России в... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T13:06+0300

2024-08-26T13:06+0300

2024-08-26T13:06+0300

политика

россия

нато

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Идеология НАТО вызывает раскол между странами и противопоставление государств друг другу. Таким мнением в статье для газеты Altinget поделился посол России в Дании Владимир Барбин."Идеология НАТО провоцирует смуту внутри государств, раскол мирового сообщества, противопоставление одних государств другим", - говорится в публикации.По мнению дипломата, после окончания холодной войны, страны НАТО стали верить в свою неуязвимость и создавать свои собственные модели международных отношений, игнорируя международное право.Вместо создания всесторонней и равноправной системы международной безопасности, НАТО нацелился на фрагментацию и реализацию концепции европейской безопасности на своей основе. Расширение НАТО на восток ослабило европейскую безопасность, разрушило договоры о контроле над вооружениями и вызвало взаимное недоверие в Европе, отметил он.Кроме того, концепция единого пространства от Лиссабона до Владивостока, защищаемая Россией, потерпела неудачу из-за идеологии альянса, заключил он.

https://1prime.ru/20240820/nato-851010438.html

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