Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Идеология НАТО провоцирует раскол мирового сообщества, заявил посол России - 26.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240826/nato-851125451.html
Идеология НАТО провоцирует раскол мирового сообщества, заявил посол России
Идеология НАТО провоцирует раскол мирового сообщества, заявил посол России - 26.08.2024, ПРАЙМ
Идеология НАТО провоцирует раскол мирового сообщества, заявил посол России
Идеология НАТО вызывает раскол между странами и противопоставление государств друг другу. Таким мнением в статье для газеты Altinget поделился посол России в... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T13:06+0300
2024-08-26T13:06+0300
политика
россия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Идеология НАТО вызывает раскол между странами и противопоставление государств друг другу. Таким мнением в статье для газеты Altinget поделился посол России в Дании Владимир Барбин."Идеология НАТО провоцирует смуту внутри государств, раскол мирового сообщества, противопоставление одних государств другим", - говорится в публикации.По мнению дипломата, после окончания холодной войны, страны НАТО стали верить в свою неуязвимость и создавать свои собственные модели международных отношений, игнорируя международное право.Вместо создания всесторонней и равноправной системы международной безопасности, НАТО нацелился на фрагментацию и реализацию концепции европейской безопасности на своей основе. Расширение НАТО на восток ослабило европейскую безопасность, разрушило договоры о контроле над вооружениями и вызвало взаимное недоверие в Европе, отметил он.Кроме того, концепция единого пространства от Лиссабона до Владивостока, защищаемая Россией, потерпела неудачу из-за идеологии альянса, заключил он.
https://1prime.ru/20240820/nato-851010438.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нато
Политика, РОССИЯ, НАТО
13:06 26.08.2024
 
Идеология НАТО провоцирует раскол мирового сообщества, заявил посол России

Посол РФ в Дании Барбин: идеология НАТО провоцирует раскол мирового сообщества

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Идеология НАТО вызывает раскол между странами и противопоставление государств друг другу. Таким мнением в статье для газеты Altinget поделился посол России в Дании Владимир Барбин.
"Идеология НАТО провоцирует смуту внутри государств, раскол мирового сообщества, противопоставление одних государств другим", - говорится в публикации.
По мнению дипломата, после окончания холодной войны, страны НАТО стали верить в свою неуязвимость и создавать свои собственные модели международных отношений, игнорируя международное право.
Вместо создания всесторонней и равноправной системы международной безопасности, НАТО нацелился на фрагментацию и реализацию концепции европейской безопасности на своей основе. Расширение НАТО на восток ослабило европейскую безопасность, разрушило договоры о контроле над вооружениями и вызвало взаимное недоверие в Европе, отметил он.
Кроме того, концепция единого пространства от Лиссабона до Владивостока, защищаемая Россией, потерпела неудачу из-за идеологии альянса, заключил он.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
В США заявили о вторжении НАТО в Россию
20 августа, 15:20
 
ПолитикаРОССИЯНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала