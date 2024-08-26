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"Лишили возможности": посол России раскрыл влияние НАТО на решения Киева
"Лишили возможности": посол России раскрыл влияние НАТО на решения Киева - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Лишили возможности": посол России раскрыл влияние НАТО на решения Киева
На состоявшемся в Вашингтоне саммите НАТО Киев де-факто лишили возможности разрешения конфликта с Москвой политико-дипломатическим путем, считает посол России в | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T13:38+0300
2024-08-26T13:38+0300
2024-08-26T13:38+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. На состоявшемся в Вашингтоне саммите НАТО Киев де-факто лишили возможности разрешения конфликта с Москвой политико-дипломатическим путем, считает посол России в Дании Владимир Барбин. "Саммит в Вашингтоне стал логическим продолжением курса НАТО на конфронтацию и еще более отдалил наступление мира на Украине. В декларации вашингтонского саммита делается ставка исключительно на военную победу Украины. Под эту несбыточную мечту Киеву обещаны 40 миллиардов евро", - объяснил посол в статье, опубликованной в датской газете Altinget.Он также подчеркнул, что страны Североатлантического альянса тем самым подтвердили свою заинтересованность в продолжении кровопролитной войны на Украине. Запад использует Киев в качестве инструмента для борьбы с Россией, считает Барбин."Минские соглашения, предусматривавшие мирную реинтерграцию Донбасса с Украиной, саботировались. Украину готовили к военному конфликту с Россией", - написал политик, вспомнив о том, что главы Франции и Германии уже заявляли об истинном предназначении Минских соглашений. По их словам, подписание документа было нужно исключительно для того, чтобы Украина могла нарастить свою военную мощь в выигранное время.
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нато, украина, россия, сво, минские соглашения
Политика, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО, Минские соглашения
"Лишили возможности": посол России раскрыл влияние НАТО на решения Киева
Посол РФ в Дании Барбин: сраны НАТО лишили Киев возможности урегулирования конфликта
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. На состоявшемся в Вашингтоне саммите НАТО Киев де-факто лишили возможности разрешения конфликта с Москвой политико-дипломатическим путем, считает посол России в Дании Владимир Барбин.
"Саммит в Вашингтоне стал логическим продолжением курса НАТО на конфронтацию и еще более отдалил наступление мира на Украине. В декларации вашингтонского саммита делается ставка исключительно на военную победу Украины. Под эту несбыточную мечту Киеву обещаны 40 миллиардов евро", - объяснил посол в статье, опубликованной в датской газете Altinget.
Он также подчеркнул, что страны Североатлантического альянса тем самым подтвердили свою заинтересованность в продолжении кровопролитной войны на Украине. Запад использует Киев в качестве инструмента для борьбы с Россией, считает Барбин.
"Минские соглашения, предусматривавшие мирную реинтерграцию Донбасса с Украиной, саботировались. Украину готовили к военному конфликту с Россией", - написал политик, вспомнив о том, что главы Франции и Германии уже заявляли об истинном предназначении Минских соглашений. По их словам, подписание документа было нужно исключительно для того, чтобы Украина могла нарастить свою военную мощь в выигранное время.
Идеология НАТО провоцирует раскол мирового сообщества, заявил посол России