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"Лишили возможности": посол России раскрыл влияние НАТО на решения Киева - 26.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240826/nato-851126136.html
"Лишили возможности": посол России раскрыл влияние НАТО на решения Киева
"Лишили возможности": посол России раскрыл влияние НАТО на решения Киева - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Лишили возможности": посол России раскрыл влияние НАТО на решения Киева
На состоявшемся в Вашингтоне саммите НАТО Киев де-факто лишили возможности разрешения конфликта с Москвой политико-дипломатическим путем, считает посол России в | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T13:38+0300
2024-08-26T13:38+0300
политика
нато
украина
россия
сво
минские соглашения
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. На состоявшемся в Вашингтоне саммите НАТО Киев де-факто лишили возможности разрешения конфликта с Москвой политико-дипломатическим путем, считает посол России в Дании Владимир Барбин. "Саммит в Вашингтоне стал логическим продолжением курса НАТО на конфронтацию и еще более отдалил наступление мира на Украине. В декларации вашингтонского саммита делается ставка исключительно на военную победу Украины. Под эту несбыточную мечту Киеву обещаны 40 миллиардов евро", - объяснил посол в статье, опубликованной в датской газете Altinget.Он также подчеркнул, что страны Североатлантического альянса тем самым подтвердили свою заинтересованность в продолжении кровопролитной войны на Украине. Запад использует Киев в качестве инструмента для борьбы с Россией, считает Барбин."Минские соглашения, предусматривавшие мирную реинтерграцию Донбасса с Украиной, саботировались. Украину готовили к военному конфликту с Россией", - написал политик, вспомнив о том, что главы Франции и Германии уже заявляли об истинном предназначении Минских соглашений. По их словам, подписание документа было нужно исключительно для того, чтобы Украина могла нарастить свою военную мощь в выигранное время.
https://1prime.ru/20240826/nato-851125451.html
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нато, украина, россия, сво, минские соглашения
Политика, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО, Минские соглашения
13:38 26.08.2024
 
"Лишили возможности": посол России раскрыл влияние НАТО на решения Киева

Посол РФ в Дании Барбин: сраны НАТО лишили Киев возможности урегулирования конфликта

© fotolia.com / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© fotolia.com / selensergen
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. На состоявшемся в Вашингтоне саммите НАТО Киев де-факто лишили возможности разрешения конфликта с Москвой политико-дипломатическим путем, считает посол России в Дании Владимир Барбин.
"Саммит в Вашингтоне стал логическим продолжением курса НАТО на конфронтацию и еще более отдалил наступление мира на Украине. В декларации вашингтонского саммита делается ставка исключительно на военную победу Украины. Под эту несбыточную мечту Киеву обещаны 40 миллиардов евро", - объяснил посол в статье, опубликованной в датской газете Altinget.
Он также подчеркнул, что страны Североатлантического альянса тем самым подтвердили свою заинтересованность в продолжении кровопролитной войны на Украине. Запад использует Киев в качестве инструмента для борьбы с Россией, считает Барбин.
"Минские соглашения, предусматривавшие мирную реинтерграцию Донбасса с Украиной, саботировались. Украину готовили к военному конфликту с Россией", - написал политик, вспомнив о том, что главы Франции и Германии уже заявляли об истинном предназначении Минских соглашений. По их словам, подписание документа было нужно исключительно для того, чтобы Украина могла нарастить свою военную мощь в выигранное время.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
Идеология НАТО провоцирует раскол мирового сообщества, заявил посол России
13:06
 
ПолитикаНАТОУКРАИНАРОССИЯСВОМинские соглашения
 
 
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