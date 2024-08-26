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В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ
В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ - 26.08.2024, ПРАЙМ
В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ
В Государственной Думе предложили лишить права иностранных специалистов, которые работают в России на основании трудового договора или патента, на получение... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T07:49+0300
2024-08-26T07:49+0300
2024-08-26T07:49+0300
россия
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иностранные граждане
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В Государственной Думе предложили лишить права иностранных специалистов, которые работают в России на основании трудового договора или патента, на получение налоговых вычетов при уплате НДФЛ.Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Отмечается, что перед внесением проекта в Думу он будет направлен на отзыв российского кабинета министров.Так, законопроект предусматривает лишить иностранных специалистов, которые работают в России по трудовому договору или по гражданско-правовому договору на выполнение работ (оказание услуг) на основании патента, права получать налоговые вычеты.Кроме того, как уточнил Слуцкий, российский госбюджет должен выигрывать от наличия иностранной рабочей силы, а терпеть убытки. По его словам, бюджет должен наполнялся средствами от подоходного налога, которые потом пойдут на развитие социальной инфраструктуры.
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россия, ндфл, иностранные граждане
РОССИЯ, НДФЛ, иностранные граждане
В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ
В ГД предложили лишить мигрантов права получать налоговые вычеты при уплате НДФЛ
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В Государственной Думе предложили лишить права иностранных специалистов, которые работают в России на основании трудового договора или патента, на получение налоговых вычетов при уплате НДФЛ.
Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Отмечается, что перед внесением проекта в Думу он будет направлен на отзыв российского кабинета министров.
Так, законопроект предусматривает лишить иностранных специалистов, которые работают в России по трудовому договору или по гражданско-правовому договору на выполнение работ (оказание услуг) на основании патента, права получать налоговые вычеты.
Кроме того, как уточнил Слуцкий, российский госбюджет должен выигрывать от наличия иностранной рабочей силы, а терпеть убытки. По его словам, бюджет должен наполнялся средствами от подоходного налога, которые потом пойдут на развитие социальной инфраструктуры.
В России предложили увеличить НДФЛ для некоторых мигрантов до 30 процентов