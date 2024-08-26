Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ - 26.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240826/ndfl-851116277.html
В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ
В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ - 26.08.2024, ПРАЙМ
В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ
В Государственной Думе предложили лишить права иностранных специалистов, которые работают в России на основании трудового договора или патента, на получение... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T07:49+0300
2024-08-26T07:49+0300
россия
ндфл
иностранные граждане
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В Государственной Думе предложили лишить права иностранных специалистов, которые работают в России на основании трудового договора или патента, на получение налоговых вычетов при уплате НДФЛ.Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Отмечается, что перед внесением проекта в Думу он будет направлен на отзыв российского кабинета министров.Так, законопроект предусматривает лишить иностранных специалистов, которые работают в России по трудовому договору или по гражданско-правовому договору на выполнение работ (оказание услуг) на основании патента, права получать налоговые вычеты.Кроме того, как уточнил Слуцкий, российский госбюджет должен выигрывать от наличия иностранной рабочей силы, а терпеть убытки. По его словам, бюджет должен наполнялся средствами от подоходного налога, которые потом пойдут на развитие социальной инфраструктуры.
https://1prime.ru/20240805/ndfl-850662908.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3424a224517d2e44ae4051ab6f1e629c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ндфл, иностранные граждане
РОССИЯ, НДФЛ, иностранные граждане
07:49 26.08.2024
 
В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ

В ГД предложили лишить мигрантов права получать налоговые вычеты при уплате НДФЛ

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В Государственной Думе предложили лишить права иностранных специалистов, которые работают в России на основании трудового договора или патента, на получение налоговых вычетов при уплате НДФЛ.
Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Отмечается, что перед внесением проекта в Думу он будет направлен на отзыв российского кабинета министров.
Так, законопроект предусматривает лишить иностранных специалистов, которые работают в России по трудовому договору или по гражданско-правовому договору на выполнение работ (оказание услуг) на основании патента, права получать налоговые вычеты.
Кроме того, как уточнил Слуцкий, российский госбюджет должен выигрывать от наличия иностранной рабочей силы, а терпеть убытки. По его словам, бюджет должен наполнялся средствами от подоходного налога, которые потом пойдут на развитие социальной инфраструктуры.
Налоговый кодекс - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
В России предложили увеличить НДФЛ для некоторых мигрантов до 30 процентов
5 августа, 08:31
 
РОССИЯНДФЛиностранные граждане
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала