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В МИД Пакистана оценили влияние санкций против РФ на мировые рынки нефти

В МИД Пакистана оценили влияние санкций против РФ на мировые рынки нефти - 26.08.2024, ПРАЙМ

В МИД Пакистана оценили влияние санкций против РФ на мировые рынки нефти

Западные санкции против нефтяного сектора России влияют на мировые нефтяные рынки, Пакистан, как и остальные страны региона, испытывает влияние геополитической... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T09:19+0300

2024-08-26T09:19+0300

2024-08-26T09:20+0300

экономика

пакистан

мировой нефтяной рынок

россия

санкции против рф

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ИСЛАМАБАД, 26 авг - ПРАЙМ. Западные санкции против нефтяного сектора России влияют на мировые нефтяные рынки, Пакистан, как и остальные страны региона, испытывает влияние геополитической обстановки в этой сфере, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч. "В нашем мире все взаимосвязано… Если происходит экономический спад, это отражается на всех. Когда такая крупная страна, как Россия, не в состоянии экспортировать нефть, это влияет на нефтяные рынки. Поэтому вполне естественно, что при таком раскладе геополитическая обстановка отражается на странах региона, и Пакистан - не исключение", - сказала она, отвечая на вопрос о том, ощущает ли Пакистан воздействие западных санкций, введенных против РФ и Китая. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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пакистан, мировой нефтяной рынок, россия, санкции против рф