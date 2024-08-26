Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД Пакистана оценили влияние санкций против РФ на мировые рынки нефти - 26.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240826/neft-851117439.html
В МИД Пакистана оценили влияние санкций против РФ на мировые рынки нефти
В МИД Пакистана оценили влияние санкций против РФ на мировые рынки нефти - 26.08.2024, ПРАЙМ
В МИД Пакистана оценили влияние санкций против РФ на мировые рынки нефти
Западные санкции против нефтяного сектора России влияют на мировые нефтяные рынки, Пакистан, как и остальные страны региона, испытывает влияние геополитической... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T09:19+0300
2024-08-26T09:20+0300
экономика
пакистан
мировой нефтяной рынок
россия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84196/17/841961728_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_e976e64fc6acafc6baa2975e5a428089.jpg
ИСЛАМАБАД, 26 авг - ПРАЙМ. Западные санкции против нефтяного сектора России влияют на мировые нефтяные рынки, Пакистан, как и остальные страны региона, испытывает влияние геополитической обстановки в этой сфере, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч. "В нашем мире все взаимосвязано… Если происходит экономический спад, это отражается на всех. Когда такая крупная страна, как Россия, не в состоянии экспортировать нефть, это влияет на нефтяные рынки. Поэтому вполне естественно, что при таком раскладе геополитическая обстановка отражается на странах региона, и Пакистан - не исключение", - сказала она, отвечая на вопрос о том, ощущает ли Пакистан воздействие западных санкций, введенных против РФ и Китая. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240826/zoloto-851115918.html
пакистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84196/17/841961728_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1024650eed798624aeb8fba73efa5efc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пакистан, мировой нефтяной рынок, россия, санкции против рф
Экономика, ПАКИСТАН, мировой нефтяной рынок, РОССИЯ, санкции против РФ
09:19 26.08.2024 (обновлено: 09:20 26.08.2024)
 
В МИД Пакистана оценили влияние санкций против РФ на мировые рынки нефти

МИД Пакистана: санкции против нефтяного сектора РФ влияют на мировые нефтяные рынки

© Фото : Unsplash/Burhan AhmadПакистан
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© Фото : Unsplash/Burhan Ahmad
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ИСЛАМАБАД, 26 авг - ПРАЙМ. Западные санкции против нефтяного сектора России влияют на мировые нефтяные рынки, Пакистан, как и остальные страны региона, испытывает влияние геополитической обстановки в этой сфере, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч.
"В нашем мире все взаимосвязано… Если происходит экономический спад, это отражается на всех. Когда такая крупная страна, как Россия, не в состоянии экспортировать нефть, это влияет на нефтяные рынки. Поэтому вполне естественно, что при таком раскладе геополитическая обстановка отражается на странах региона, и Пакистан - не исключение", - сказала она, отвечая на вопрос о том, ощущает ли Пакистан воздействие западных санкций, введенных против РФ и Китая.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Золото, слитки
У россиянина изъяли из незаконного оборота золото на четыре миллиона рублей
07:12
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
ЭкономикаПАКИСТАНмировой нефтяной рынокРОССИЯсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала