Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов - 26.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240826/neft-851127642.html
Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов
Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов - 26.08.2024, ПРАЙМ
Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов
Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до более чем 2%, а Brent торгуется выше 80 долларов за баррель после объявления властями на востоке Ливии | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T14:36+0300
2024-08-26T14:36+0300
энергетика
мир
brent
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до более чем 2%, а Brent торгуется выше 80 долларов за баррель после объявления властями на востоке Ливии форс-мажора на всех месторождениях, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,39%, до 80,02 доллара за баррель, показатель превысил отметку в 80 долларов впервые с 16 августа; стоимость октябрьских фьючерсов на WTI - увеличивалась на 2,63%, до 76,8 доллара. До публикации новостей нефть дорожала примерно на 1%. Ранее в понедельник правительство на востоке Ливии заявило о приостановке добычи и экспорта нефти в связи с форс-мажором на всех месторождениях. Ожидания снижения поставок на рынок поддерживают нефтяные котировки.
https://1prime.ru/20240826/neft-851117439.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_35dd5c23166cf96f06e6851557405281.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мир, brent
Энергетика, МИР, Brent
14:36 26.08.2024
 
Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов

Нефть дорожает более чем на два процента, цена барреля Brent превысила $80

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до более чем 2%, а Brent торгуется выше 80 долларов за баррель после объявления властями на востоке Ливии форс-мажора на всех месторождениях, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,39%, до 80,02 доллара за баррель, показатель превысил отметку в 80 долларов впервые с 16 августа; стоимость октябрьских фьючерсов на WTI - увеличивалась на 2,63%, до 76,8 доллара. До публикации новостей нефть дорожала примерно на 1%.
Ранее в понедельник правительство на востоке Ливии заявило о приостановке добычи и экспорта нефти в связи с форс-мажором на всех месторождениях. Ожидания снижения поставок на рынок поддерживают нефтяные котировки.
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
В МИД Пакистана оценили влияние санкций против РФ на мировые рынки нефти
09:19
 
ЭнергетикаМИРBrent
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала