https://1prime.ru/20240826/neft-851127642.html

Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов

Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов - 26.08.2024, ПРАЙМ

Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов

Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до более чем 2%, а Brent торгуется выше 80 долларов за баррель после объявления властями на востоке Ливии | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T14:36+0300

2024-08-26T14:36+0300

2024-08-26T14:36+0300

энергетика

мир

brent

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до более чем 2%, а Brent торгуется выше 80 долларов за баррель после объявления властями на востоке Ливии форс-мажора на всех месторождениях, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,39%, до 80,02 доллара за баррель, показатель превысил отметку в 80 долларов впервые с 16 августа; стоимость октябрьских фьючерсов на WTI - увеличивалась на 2,63%, до 76,8 доллара. До публикации новостей нефть дорожала примерно на 1%. Ранее в понедельник правительство на востоке Ливии заявило о приостановке добычи и экспорта нефти в связи с форс-мажором на всех месторождениях. Ожидания снижения поставок на рынок поддерживают нефтяные котировки.

https://1prime.ru/20240826/neft-851117439.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, brent