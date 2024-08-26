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В Крыму предупредили о непогоде из-за черноморской депрессии - 26.08.2024, ПРАЙМ
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В Крыму предупредили о непогоде из-за черноморской депрессии
В Крыму предупредили о непогоде из-за черноморской депрессии - 26.08.2024, ПРАЙМ
В Крыму предупредили о непогоде из-за черноморской депрессии
В Крыму в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода из-за черноморской депрессии. Пройдут дожди, возможны грозы, а ветер будет достигать 20 метров в секунду., | 26.08.2024, ПРАЙМ
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крым
непогода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – ПРАЙМ. В Крыму в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода из-за черноморской депрессии. Пройдут дожди, возможны грозы, а ветер будет достигать 20 метров в секунду., сообщило республиканское управление МЧС РФ. В Крыму ожидается неустойчивая погода из-за влияния черноморской депрессии. Временами будут идти дожди, местами сильные. Также возможны грозы и шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.Спасатели предупреждают, что в период с 27 по 29 августа следует соблюдать меры безопасности. В частности, не рекомендуется ходить в горы и леса, а также находиться на набережных и пирсах.Черноморская депрессия — это область пониженного атмосферного давления. В этой области часто наблюдаются облачность, осадки, грозы и сильные порывы ветра.
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крым, непогода
КРЫМ, непогода
15:16 26.08.2024
 
В Крыму предупредили о непогоде из-за черноморской депрессии

В Крыму предупредили о сильных дождях и грозах из-за черноморской депрессии

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – ПРАЙМ. В Крыму в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода из-за черноморской депрессии. Пройдут дожди, возможны грозы, а ветер будет достигать 20 метров в секунду., сообщило республиканское управление МЧС РФ.
В Крыму ожидается неустойчивая погода из-за влияния черноморской депрессии. Временами будут идти дожди, местами сильные. Также возможны грозы и шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
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Спасатели предупреждают, что в период с 27 по 29 августа следует соблюдать меры безопасности. В частности, не рекомендуется ходить в горы и леса, а также находиться на набережных и пирсах.
Черноморская депрессия — это область пониженного атмосферного давления. В этой области часто наблюдаются облачность, осадки, грозы и сильные порывы ветра.
 
КРЫМнепогода
 
 
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