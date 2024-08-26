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В Омске задержали мужчину, собиравшего данные о оборонном предприятии

В Омске задержали мужчину, собиравшего данные о оборонном предприятии - 26.08.2024, ПРАЙМ

В Омске задержали мужчину, собиравшего данные о оборонном предприятии

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Омска, собирающего и передающего Киеву данные оборонного предприятия города, следует из... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T10:02+0300

2024-08-26T10:02+0300

2024-08-26T10:02+0300

россия

суд

фсб

госизмена

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Омска, собирающего и передающего Киеву данные оборонного предприятия города, следует из информации ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что мужчину задержали по подозрению в госизмене, так как он передавал украинским специальным службам фотографии и видео с деятельностью омского оборонного предприятия.В отношении арестованного было возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству, направленной против безопасности России.

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россия, суд, фсб, госизмена