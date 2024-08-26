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В Госдуме назвали необходимый для получения пенсии стаж в 2024 году

В Госдуме назвали необходимый для получения пенсии стаж в 2024 году - 26.08.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали необходимый для получения пенсии стаж в 2024 году

Совокупная продолжительность страхового стажа для получения пенсии равна 15 лет с 2024 года. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от фракции "Единая... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T06:11+0300

2024-08-26T06:11+0300

2024-08-26T06:11+0300

россия

госдума

пенсии

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Совокупная продолжительность страхового стажа для получения пенсии равна 15 лет с 2024 года. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от фракции "Единая Россия" Никита Чаплин."Важным остаётся наличие требуемой законом общей продолжительности страхового стажа. С 2024 года это требование составляет 15 лет", - сказал он. Парламентарий добавил, что социальный и трудовой стажи являются разными вещами. По его словам, страховой стаж предполагает под собой периоды, когда работодатель уплачивал за работника страховые взносы. Более того, Чаплин напомнил, что, хоть страховой стаж не начисляется во время отпуска или нетрудоустройства гражданина, перерывы в работе не препятствуют получению пенсии. По его словам, перерывы могут сказаться на размере пенсии.

https://1prime.ru/20240823/pensiya-851083293.html

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россия, госдума, пенсии