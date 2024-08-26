https://1prime.ru/20240826/peregovory-851125291.html

В Кремле опровергли переговоры Москвы и Киева до атаки на Курскую область

В Кремле опровергли переговоры Москвы и Киева до атаки на Курскую область - 26.08.2024, ПРАЙМ

В Кремле опровергли переговоры Москвы и Киева до атаки на Курскую область

Никаких переговоров между Москвой и Киевом перед атакой ВСУ на Курскую область не было. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T12:50+0300

2024-08-26T12:50+0300

2024-08-26T12:50+0300

политика

россия

украина

переговоры

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Никаких переговоров между Москвой и Киевом перед атакой ВСУ на Курскую область не было. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, никаких переговоров не было", - сказал пресс-секретарь главы государства на вопрос агентства РИА Новости о том, велись ли какие-то переговоры между Россией и Украиной до вторжения ВСУ в Курскую область.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В результате боев потери ВСУ составили более 5800 человек, а также были уничтожены 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240825/udary-851112302.html

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россия, украина, переговоры