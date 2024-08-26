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В Кремле опровергли переговоры Москвы и Киева до атаки на Курскую область
В Кремле опровергли переговоры Москвы и Киева до атаки на Курскую область - 26.08.2024, ПРАЙМ
В Кремле опровергли переговоры Москвы и Киева до атаки на Курскую область
Никаких переговоров между Москвой и Киевом перед атакой ВСУ на Курскую область не было. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T12:50+0300
2024-08-26T12:50+0300
2024-08-26T12:50+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Никаких переговоров между Москвой и Киевом перед атакой ВСУ на Курскую область не было. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, никаких переговоров не было", - сказал пресс-секретарь главы государства на вопрос агентства РИА Новости о том, велись ли какие-то переговоры между Россией и Украиной до вторжения ВСУ в Курскую область.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В результате боев потери ВСУ составили более 5800 человек, а также были уничтожены 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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россия, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
В Кремле опровергли переговоры Москвы и Киева до атаки на Курскую область
Песков: до атаки ВСУ на Курскую область между РФ и Украиной не было переговоров
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Никаких переговоров между Москвой и Киевом перед атакой ВСУ на Курскую область не было. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, никаких переговоров не было", - сказал пресс-секретарь главы государства на вопрос агентства РИА Новости о том, велись ли какие-то переговоры между Россией и Украиной до вторжения ВСУ в Курскую область.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В результате боев потери ВСУ составили более 5800 человек, а также были уничтожены 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
СМИ: Киев хочет склонить Москву к переговорам ударами по центру России