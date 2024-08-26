Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: россиянам грозят блокировки переводов на свои счета в других банках - 26.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240826/perevody-851118787.html
СМИ: россиянам грозят блокировки переводов на свои счета в других банках
СМИ: россиянам грозят блокировки переводов на свои счета в других банках - 26.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: россиянам грозят блокировки переводов на свои счета в других банках
Россияне могут столкнуться с временной блокировкой переводов не только на чужие счета, но и на свои счета в других банках, если они имеют подозрительный... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T10:01+0300
2024-08-26T10:01+0300
экономика
россия
переводы
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/84/836408458_0:214:2881:1835_1920x0_80_0_0_68392fa72ab43c6b36714aea988d7055.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россияне могут столкнуться с временной блокировкой переводов не только на чужие счета, но и на свои счета в других банках, если они имеют подозрительный характер. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Банка России и письмо Национального совета финансового рынка (НСФР).Отмечается, что согласно новому закону, вступившему в силу 25 июля, банки должны проверять операции и в случае обнаружения признаков мошенничества приостанавливать или отказывать в их проведении. Центробанк уточнил, что новый закон требует от операторов денежных переводов проверять операции на признаки мошенничества, даже если клиент переводит деньги между своими счетами."Приостановка переводов между собственными счетами может произойти, если есть основание предполагать, что данный клиент потенциально может быть связан с мошенническими схемами", - рассказала в беседе с изданием ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления "Сколково" Екатерина Семерикова.Тем не менее, эксперты полагают, что приостанавливать переводы на свои счета не имеет особого смысла, так как если один счет уже был отмечен ЦБ в качестве подозрительного, то и другие счета, принадлежащие одному владельцу, будут заблокированы.Кроме того, банк должен немедленно сообщить клиенту, что операция отклонена. Однако, если клиент согласен на перевод или совершает операцию повторно, банк должен выполнить его поручение, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240824/perevody-851103856.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/84/836408458_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_7d07c8f534447678fc8e083722cf893f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, переводы
Экономика, РОССИЯ, переводы
10:01 26.08.2024
 
СМИ: россиянам грозят блокировки переводов на свои счета в других банках

"Известия": переводы клиентов на свои счета в других банках могут блокироваться

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИнформационная наклейка о видах платежных систем
Информационная наклейка о видах платежных систем - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россияне могут столкнуться с временной блокировкой переводов не только на чужие счета, но и на свои счета в других банках, если они имеют подозрительный характер. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Банка России и письмо Национального совета финансового рынка (НСФР).
Отмечается, что согласно новому закону, вступившему в силу 25 июля, банки должны проверять операции и в случае обнаружения признаков мошенничества приостанавливать или отказывать в их проведении. Центробанк уточнил, что новый закон требует от операторов денежных переводов проверять операции на признаки мошенничества, даже если клиент переводит деньги между своими счетами.
"Приостановка переводов между собственными счетами может произойти, если есть основание предполагать, что данный клиент потенциально может быть связан с мошенническими схемами", - рассказала в беседе с изданием ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления "Сколково" Екатерина Семерикова.
Тем не менее, эксперты полагают, что приостанавливать переводы на свои счета не имеет особого смысла, так как если один счет уже был отмечен ЦБ в качестве подозрительного, то и другие счета, принадлежащие одному владельцу, будут заблокированы.
Кроме того, банк должен немедленно сообщить клиенту, что операция отклонена. Однако, если клиент согласен на перевод или совершает операцию повторно, банк должен выполнить его поручение, заключили в издании.
Золотая корона - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
У Bank of Georgia возникли трудности с переводами через "Золотую корону"
24 августа, 20:53
 
ЭкономикаРОССИЯпереводы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала