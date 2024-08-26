https://1prime.ru/20240826/perevody-851118787.html

СМИ: россиянам грозят блокировки переводов на свои счета в других банках

СМИ: россиянам грозят блокировки переводов на свои счета в других банках - 26.08.2024, ПРАЙМ

СМИ: россиянам грозят блокировки переводов на свои счета в других банках

Россияне могут столкнуться с временной блокировкой переводов не только на чужие счета, но и на свои счета в других банках, если они имеют подозрительный... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T10:01+0300

2024-08-26T10:01+0300

2024-08-26T10:01+0300

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россия

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россияне могут столкнуться с временной блокировкой переводов не только на чужие счета, но и на свои счета в других банках, если они имеют подозрительный характер. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Банка России и письмо Национального совета финансового рынка (НСФР).Отмечается, что согласно новому закону, вступившему в силу 25 июля, банки должны проверять операции и в случае обнаружения признаков мошенничества приостанавливать или отказывать в их проведении. Центробанк уточнил, что новый закон требует от операторов денежных переводов проверять операции на признаки мошенничества, даже если клиент переводит деньги между своими счетами."Приостановка переводов между собственными счетами может произойти, если есть основание предполагать, что данный клиент потенциально может быть связан с мошенническими схемами", - рассказала в беседе с изданием ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления "Сколково" Екатерина Семерикова.Тем не менее, эксперты полагают, что приостанавливать переводы на свои счета не имеет особого смысла, так как если один счет уже был отмечен ЦБ в качестве подозрительного, то и другие счета, принадлежащие одному владельцу, будут заблокированы.Кроме того, банк должен немедленно сообщить клиенту, что операция отклонена. Однако, если клиент согласен на перевод или совершает операцию повторно, банк должен выполнить его поручение, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240824/perevody-851103856.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, переводы