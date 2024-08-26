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Песков опроверг информацию о встрече Путина с Дуровым в Азербайджане - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Песков опроверг информацию о встрече Путина с Дуровым в Азербайджане
Песков опроверг информацию о встрече Путина с Дуровым в Азербайджане - 26.08.2024, ПРАЙМ
Песков опроверг информацию о встрече Путина с Дуровым в Азербайджане
Российский президент Владимир Путин и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не встречались в ходе недавнего визита главы Кремля в Баку, заявил... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T12:45+0300
2024-08-26T12:52+0300
дмитрий песков
владимир путин
павел дуров
франция
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не встречались в ходе недавнего визита главы Кремля в Баку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он также ответил на вопросы журналистов о реакции Кремля на задержание Дурова во Франции, подчеркнув, что до прояснения ситуации и выдвижения конкретных обвинений Москва не считает правильным как-либо комментировать произошедшее."Мы пока не знаем, в чем конкретно обвиняется Дуров, мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет. И перед тем, как что-то говорить, нужно дождаться прояснения ситуации, что же именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого, наверное, было бы неправильно делать какие-то заявления" - уточнил Песков. 24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц.Как отмечают СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы."Давайте дождемся, когда обвинение будет озвучено, если они будут озвучены, если до этого дойдет. После этого уже можно будет делать какие-то предварительные выводы", - заключил пресс-секретарь.
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дмитрий песков, владимир путин, павел дуров, франция, азербайджан
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Дуров, ФРАНЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН
12:45 26.08.2024 (обновлено: 12:52 26.08.2024)
 
Песков опроверг информацию о встрече Путина с Дуровым в Азербайджане

Песков: Кремль не считает правильным комментировать арест Дурова до прояснения ситуации

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не встречались в ходе недавнего визита главы Кремля в Баку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также ответил на вопросы журналистов о реакции Кремля на задержание Дурова во Франции, подчеркнув, что до прояснения ситуации и выдвижения конкретных обвинений Москва не считает правильным как-либо комментировать произошедшее.
"Мы пока не знаем, в чем конкретно обвиняется Дуров, мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет. И перед тем, как что-то говорить, нужно дождаться прояснения ситуации, что же именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого, наверное, было бы неправильно делать какие-то заявления" - уточнил Песков.
24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
Путин уделяет приоритетное внимание данным о ходе СВО, заявил Песков
12:43
Как отмечают СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.
"Давайте дождемся, когда обвинение будет озвучено, если они будут озвучены, если до этого дойдет. После этого уже можно будет делать какие-то предварительные выводы", - заключил пресс-секретарь.
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинПавел ДуровФРАНЦИЯАЗЕРБАЙДЖАН
 
 
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