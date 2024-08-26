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Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян

Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян - 26.08.2024, ПРАЙМ

Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян

Следственный комитет России получил ответы на международные поручения по делу о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T07:35+0300

2024-08-26T07:35+0300

2024-08-26T07:36+0300

россия

маргарита симоньян

ск рф

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Следственный комитет России получил ответы на международные поручения по делу о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом сообщается в документах дела, которые приводят РИА Новости."Получены ответы на международные поручения, выполнены иные следственные и процессуальные действия…" - следует из материалов.Ранее в середине июля 2023 года Федеральная служба безопасности рассказала о предотвращении попытки покушения украинских специальных служб на Симоньян и Собчак. Отмечалось, что российские спецслужбы арестовали восемь членов неонацистской группировки "Параграф 88".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, маргарита симоньян, ск рф