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Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян
Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян - 26.08.2024, ПРАЙМ
Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян
Следственный комитет России получил ответы на международные поручения по делу о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T07:35+0300
2024-08-26T07:35+0300
2024-08-26T07:36+0300
россия
маргарита симоньян
ск рф
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Следственный комитет России получил ответы на международные поручения по делу о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом сообщается в документах дела, которые приводят РИА Новости."Получены ответы на международные поручения, выполнены иные следственные и процессуальные действия…" - следует из материалов.Ранее в середине июля 2023 года Федеральная служба безопасности рассказала о предотвращении попытки покушения украинских специальных служб на Симоньян и Собчак. Отмечалось, что российские спецслужбы арестовали восемь членов неонацистской группировки "Параграф 88".
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, маргарита симоньян, ск рф
РОССИЯ, Маргарита Симоньян, СК РФ
Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян
СК получил ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Следственный комитет России получил ответы на международные поручения по делу о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом сообщается в документах дела, которые приводят РИА Новости.
"Получены ответы на международные поручения, выполнены иные следственные и процессуальные действия…" - следует из материалов.
Ранее в середине июля 2023 года Федеральная служба безопасности рассказала о предотвращении попытки покушения украинских специальных служб на Симоньян и Собчак. Отмечалось, что российские спецслужбы арестовали восемь членов неонацистской группировки "Параграф 88".