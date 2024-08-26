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Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян
Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян - 26.08.2024, ПРАЙМ
Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян
Следственный комитет России получил ответы на международные поручения по делу о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T07:35+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Следственный комитет России получил ответы на международные поручения по делу о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом сообщается в документах дела, которые приводят РИА Новости."Получены ответы на международные поручения, выполнены иные следственные и процессуальные действия…" - следует из материалов.Ранее в середине июля 2023 года Федеральная служба безопасности рассказала о предотвращении попытки покушения украинских специальных служб на Симоньян и Собчак. Отмечалось, что российские спецслужбы арестовали восемь членов неонацистской группировки "Параграф 88".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, маргарита симоньян, ск рф
РОССИЯ, Маргарита Симоньян, СК РФ
07:35 26.08.2024 (обновлено: 07:36 26.08.2024)
 
Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян

СК получил ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян

© РИА Новости . Сергей ПятаковМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Следственный комитет России получил ответы на международные поручения по делу о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом сообщается в документах дела, которые приводят РИА Новости.
"Получены ответы на международные поручения, выполнены иные следственные и процессуальные действия…" - следует из материалов.
Ранее в середине июля 2023 года Федеральная служба безопасности рассказала о предотвращении попытки покушения украинских специальных служб на Симоньян и Собчак. Отмечалось, что российские спецслужбы арестовали восемь членов неонацистской группировки "Параграф 88".
 
РОССИЯМаргарита СимоньянСК РФ
 
 
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