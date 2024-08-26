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Канада введет пошлины на электромобили, алюминий и сталь из КНР

Канада введет пошлины на электромобили, алюминий и сталь из КНР - 26.08.2024, ПРАЙМ

Канада введет пошлины на электромобили, алюминий и сталь из КНР

Канада введет 100% тарифы на электромобили и 25% пошлины на алюминий и сталь китайского производства, передает Bloomberg со ссылкой на источники. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T15:32+0300

2024-08-26T15:32+0300

2024-08-26T15:32+0300

экономика

кнр

пошлины

таможенные пошлины

электромобили

алюминий

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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Канада введет 100% тарифы на электромобили и 25% пошлины на алюминий и сталь китайского производства, передает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации, полученной из достоверных источников, правительство рассматривает возможность введения 100%-х пошлин на электромобили и 25%-х тарифов на сталь и алюминий. Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщало, что Канада, следуя примеру ЕС и США, готовит новые пошлины на китайские электромобили.На прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала информацию о том, что она направила заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении пошлин на импорт электромобилей из Китая. Размер пошлин будет варьироваться в зависимости от производителя и составит от 17% до 36,3%. Например, для автомобилей Tesla размер пошлины составит 9%. Окончательное введение пошлин запланировано не позднее ноября 2024 года.

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кнр, пошлины, таможенные пошлины, электромобили, алюминий