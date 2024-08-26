https://1prime.ru/20240826/pravo-851127510.html

"Обычно себя не сдерживает": в МИД РФ осудили заявления Парижа

"Обычно себя не сдерживает": в МИД РФ осудили заявления Парижа - 26.08.2024, ПРАЙМ

"Обычно себя не сдерживает": в МИД РФ осудили заявления Парижа

Решение МИД Франции не комментировать задержание Павла Дурова со ссылкой на "уважение независимости судебной системы Франции" противоречит действиям государства | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T14:34+0300

2024-08-26T14:34+0300

2024-08-26T14:34+0300

мария захарова

мид рф

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павел дуров

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Решение МИД Франции не комментировать задержание Павла Дурова со ссылкой на "уважение независимости судебной системы Франции" противоречит действиям государства в отношении ООН и других иностранных судов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Ранее в пресс-службе МИД Франции отказались давать комментарии по поводу ареста создателя Telegram из "уважения независимости судебной системы". "Самое смешное, что ранее МИД Франции без смущения комментировал решения даже Международного суда ООН. Не уважал, получается, международное право, согласно логике французских дипломатов. Про комментарии решений зарубежных судов даже говорить не буду - обычно Париж себя не сдерживает", - подчеркнул Захарова в своём Telegram-канале. 24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц.Как отмечают СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://1prime.ru/20240826/telegram-851124079.html

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мария захарова, мид рф, мид, франция, павел дуров