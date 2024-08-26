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"Обычно себя не сдерживает": в МИД РФ осудили заявления Парижа - 26.08.2024, ПРАЙМ
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"Обычно себя не сдерживает": в МИД РФ осудили заявления Парижа
"Обычно себя не сдерживает": в МИД РФ осудили заявления Парижа - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Обычно себя не сдерживает": в МИД РФ осудили заявления Парижа
Решение МИД Франции не комментировать задержание Павла Дурова со ссылкой на "уважение независимости судебной системы Франции" противоречит действиям государства | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T14:34+0300
2024-08-26T14:34+0300
мария захарова
мид рф
мид
франция
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Решение МИД Франции не комментировать задержание Павла Дурова со ссылкой на "уважение независимости судебной системы Франции" противоречит действиям государства в отношении ООН и других иностранных судов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Ранее в пресс-службе МИД Франции отказались давать комментарии по поводу ареста создателя Telegram из "уважения независимости судебной системы". "Самое смешное, что ранее МИД Франции без смущения комментировал решения даже Международного суда ООН. Не уважал, получается, международное право, согласно логике французских дипломатов. Про комментарии решений зарубежных судов даже говорить не буду - обычно Париж себя не сдерживает", - подчеркнул Захарова в своём Telegram-канале. 24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц.Как отмечают СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.
https://1prime.ru/20240826/telegram-851124079.html
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мария захарова, мид рф, мид, франция, павел дуров
Мария Захарова, МИД РФ, МИД, ФРАНЦИЯ, Павел Дуров
14:34 26.08.2024
 
"Обычно себя не сдерживает": в МИД РФ осудили заявления Парижа

Захарова: согласно логике МИД Франции, Париж не уважает международное право

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Решение МИД Франции не комментировать задержание Павла Дурова со ссылкой на "уважение независимости судебной системы Франции" противоречит действиям государства в отношении ООН и других иностранных судов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее в пресс-службе МИД Франции отказались давать комментарии по поводу ареста создателя Telegram из "уважения независимости судебной системы".
"Самое смешное, что ранее МИД Франции без смущения комментировал решения даже Международного суда ООН. Не уважал, получается, международное право, согласно логике французских дипломатов. Про комментарии решений зарубежных судов даже говорить не буду - обычно Париж себя не сдерживает", - подчеркнул Захарова в своём Telegram-канале.
24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
Мизулина: Telegram не передаст переписки пользователей третьим лицам
12:20
Как отмечают СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.
 
Мария ЗахароваМИД РФМИДФРАНЦИЯПавел Дуров
 
 
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