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Мосбиржа нарастила чистую прибыль на 61 процент
Мосбиржа нарастила чистую прибыль на 61 процент - 26.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа нарастила чистую прибыль на 61 процент
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО во втором квартале 2024 года выросла на 61% в годовом выражении, до 19,494 миллиарда рублей, следует из сообщения... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T09:52+0300
2024-08-26T09:52+0300
2024-08-26T10:12+0300
россия
мосбиржа
российский рынок акций
чистая прибыль
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО во втором квартале 2024 года выросла на 61% в годовом выражении, до 19,494 миллиарда рублей, следует из сообщения торговой площадки.Комиссионный доход вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,2%. Показатель EBITDA во втором квартале увеличился на 56%, до 25487 миллиарда рублей.
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россия, мосбиржа, российский рынок акций, чистая прибыль
РОССИЯ, Мосбиржа, российский рынок акций, чистая прибыль
Мосбиржа нарастила чистую прибыль на 61 процент
Мосбиржа нарастила чистую прибыль до 19,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО во втором квартале 2024 года выросла на 61% в годовом выражении, до 19,494 миллиарда рублей, следует из сообщения торговой площадки.
Комиссионный доход вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,2%. Показатель EBITDA во втором квартале увеличился на 56%, до 25487 миллиарда рублей.