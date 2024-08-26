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Мосбиржа нарастила чистую прибыль на 61 процент

Мосбиржа нарастила чистую прибыль на 61 процент - 26.08.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа нарастила чистую прибыль на 61 процент

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО во втором квартале 2024 года выросла на 61% в годовом выражении, до 19,494 миллиарда рублей, следует из сообщения... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T09:52+0300

2024-08-26T09:52+0300

2024-08-26T10:12+0300

россия

мосбиржа

российский рынок акций

чистая прибыль

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО во втором квартале 2024 года выросла на 61% в годовом выражении, до 19,494 миллиарда рублей, следует из сообщения торговой площадки.Комиссионный доход вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,2%. Показатель EBITDA во втором квартале увеличился на 56%, до 25487 миллиарда рублей.

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россия, мосбиржа, российский рынок акций, чистая прибыль