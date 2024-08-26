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КЛВЗ "Кристалл" нарастил объем чистой прибыли по РСБУ

КЛВЗ "Кристалл" нарастил объем чистой прибыли по РСБУ - 26.08.2024, ПРАЙМ

КЛВЗ "Кристалл" нарастил объем чистой прибыли по РСБУ

Чистая прибыль Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ) по РСБУ в первом полугодии 2024 года увеличилась на 38,2% по сравнению с аналогичным... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T13:51+0300

2024-08-26T13:51+0300

2024-08-26T13:51+0300

экономика

россия

клвз "кристалл"

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ) по РСБУ в первом полугодии 2024 года увеличилась на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 42,8 миллиона рублей, сообщает компания. КЛВЗ "Кристалл" является дочерней компанией ПАО "Алкогольная группа Кристалл" (АГК). "Согласно отчету о финансовых результатах по РСБУ, в январе-июне 2024 года выручка ООО "КЛВЗ Кристалл" составила 1,606 миллиарда рублей (+7,1% к аналогичному периоду 2023 года), валовая прибыль - 426,2 миллиона рублей (+8,6%). Чистая прибыль компании выросла на 38,2%, составив 42,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, суммарный объем отгрузок ликеро-водочных изделий (ЛВИ) и водок с КЛВЗ за первое полугодие вырос на 6,4% - до 1,015 миллиона декалитров (дал). Отгрузки ЛВИ составили 194 тысяч дал, увеличившись на 90,2% по сравнению с тем же периодом 2023 года. В то же время, отгрузки водки сократились на 3,6% - с 852 до 821 тысячи дал. Эта диверсификация полностью соответствует стратегии развития АГК, представленной в ходе подготовки IPO в конце 2023 года, отметил председатель совета директоров ПАО "АГК", конечный бенефициар ООО КЛВЗ "Кристалл" Павел Победкин. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) поставляет свою продукцию (водку "Соловушка", Bionica, "Воронецкая", "Чарочка", "Хортица") в 61 регион России, а также импортирует ее - в частности, в Казахстан, Азербайджан и Китай.

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россия, клвз "кристалл"