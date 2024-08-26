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Чистая прибыль "Элемента" в первом полугодии выросла на 13% - 26.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Чистая прибыль "Элемента" в первом полугодии выросла на 13%
Чистая прибыль "Элемента" в первом полугодии выросла на 13% - 26.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Элемента" в первом полугодии выросла на 13%
Чистая прибыль ГК "Элемент", российского производителя микроэлектроники, по МСФО в первой половине 2024 года увеличилась на 13%, до 3,813 миллиарда рублей, по... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T17:30+0300
2024-08-26T17:30+0300
экономика
чистая прибыль
гк "элемент"
микроэлектроника
производство микроэлектроники
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль ГК "Элемент", российского производителя микроэлектроники, по МСФО в первой половине 2024 года увеличилась на 13%, до 3,813 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании. Рентабельность по чистой прибыли составила 19,2%, что на 2,9 процентного пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка компании выросла на 29%, до 19,8 миллиарда рублей. Показатель EBITDA достиг 5,6 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Рентабельность по EBITDA составила 28,2% против 30,4% в первом полугодии прошлого года. Чистый долг уменьшился на 74%, до 2,3 миллиарда рублей. Капитальные затраты за шесть месяцев 2024 года достигли 5,2 миллиарда рублей против 2,8 миллиарда рублей годом ранее. Средняя стоимость долга остаётся на уровне 9,2%, благодаря чему, как отмечает компания, увеличение ключевой ставки не оказывает существенного влияния на ее деятельность. Отмечается, что рост капитальных затрат связан с увеличением инвестиций компании в реализацию стратегической программы развития. "В первом полугодии 2024 года Группа компаний "Элемент" продемонстрировала уверенный рост по всем ключевым показателям. Компания продолжает реализовывать масштабную программу развития и инвестировать в расширение существующих и создание новых производственных мощностей. Льготные источники финансирования и средства, привлеченные в рамках IPO, обеспечивают наше развитие на оптимальных условиях", - прокомментировал президент ГК "Элемент" Илья Иванцов в отчете. ГК "Элемент" - российская компания-производитель в области микроэлектроники. В ее состав входит более 30 компаний по разработке и производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры.
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чистая прибыль, гк "элемент", микроэлектроника, производство микроэлектроники
Экономика, чистая прибыль, ГК "Элемент", микроэлектроника, производство микроэлектроники
17:30 26.08.2024
 
Чистая прибыль "Элемента" в первом полугодии выросла на 13%

Чистая прибыль "Элемента" по МСФО в первом полугодии выросла до 3,8 млрд рублей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМеждународная выставка "ExpoElectronica"
Международная выставка ExpoElectronica - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль ГК "Элемент", российского производителя микроэлектроники, по МСФО в первой половине 2024 года увеличилась на 13%, до 3,813 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании.
Рентабельность по чистой прибыли составила 19,2%, что на 2,9 процентного пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка компании выросла на 29%, до 19,8 миллиарда рублей. Показатель EBITDA достиг 5,6 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Рентабельность по EBITDA составила 28,2% против 30,4% в первом полугодии прошлого года. Чистый долг уменьшился на 74%, до 2,3 миллиарда рублей.
Капитальные затраты за шесть месяцев 2024 года достигли 5,2 миллиарда рублей против 2,8 миллиарда рублей годом ранее. Средняя стоимость долга остаётся на уровне 9,2%, благодаря чему, как отмечает компания, увеличение ключевой ставки не оказывает существенного влияния на ее деятельность. Отмечается, что рост капитальных затрат связан с увеличением инвестиций компании в реализацию стратегической программы развития.
"В первом полугодии 2024 года Группа компаний "Элемент" продемонстрировала уверенный рост по всем ключевым показателям. Компания продолжает реализовывать масштабную программу развития и инвестировать в расширение существующих и создание новых производственных мощностей. Льготные источники финансирования и средства, привлеченные в рамках IPO, обеспечивают наше развитие на оптимальных условиях", - прокомментировал президент ГК "Элемент" Илья Иванцов в отчете.
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17:11
ГК "Элемент" - российская компания-производитель в области микроэлектроники. В ее состав входит более 30 компаний по разработке и производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры.
 
Экономикачистая прибыльГК "Элемент"микроэлектроникапроизводство микроэлектроники
 
 
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