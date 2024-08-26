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"Чувствует себя уверенно". Путин оценил состояние российской промышленности
"Чувствует себя уверенно". Путин оценил состояние российской промышленности - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Чувствует себя уверенно". Путин оценил состояние российской промышленности
Отечественная промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг в целом сейчас чувствуют себя уверенно, предприятия работают стабильно. Об этом заявил глава... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T12:04+0300
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2024-08-26T12:04+0300
экономика
россия
владимир путин
промышленность
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Отечественная промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг в целом сейчас чувствуют себя уверенно, предприятия работают стабильно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин."Отечественная промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг чувствуют себя в целом уверенно, предприятия, трудовые коллективы работают стабильно, ритмично, видят перспективы и строят большие планы", - отметил президент.Ранее Росстат сообщил, что объем промышленного производства в январе 2024 года увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс промышленного производства, который учитывает производство и услуги, связанные с сырьевым сектором, обрабатывающими производствами, энергетикой и другими отраслями, также показал положительную динамику.В январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года добыча полезных ископаемых увеличилась на 0,8%, обрабатывающие производства нарастили показатели на 7,5%, а сфера водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений - на 3,5%.
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россия, владимир путин, промышленность
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Промышленность
"Чувствует себя уверенно". Путин оценил состояние российской промышленности
Путин: промышленность РФ чувствует себя уверенно, предприятия работают ритмично
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Отечественная промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг в целом сейчас чувствуют себя уверенно, предприятия работают стабильно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
"Отечественная промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг чувствуют себя в целом уверенно, предприятия, трудовые коллективы работают стабильно, ритмично, видят перспективы и строят большие планы", - отметил президент.
Ранее Росстат сообщил, что объем промышленного производства в январе 2024 года увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс промышленного производства, который учитывает производство и услуги, связанные с сырьевым сектором, обрабатывающими производствами, энергетикой и другими отраслями, также показал положительную динамику.
В январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года добыча полезных ископаемых увеличилась на 0,8%, обрабатывающие производства нарастили показатели на 7,5%, а сфера водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений - на 3,5%.
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