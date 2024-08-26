https://1prime.ru/20240826/promyshlennost-851123598.html

"Чувствует себя уверенно". Путин оценил состояние российской промышленности

"Чувствует себя уверенно". Путин оценил состояние российской промышленности - 26.08.2024, ПРАЙМ

"Чувствует себя уверенно". Путин оценил состояние российской промышленности

Отечественная промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг в целом сейчас чувствуют себя уверенно, предприятия работают стабильно. Об этом заявил глава... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T12:04+0300

2024-08-26T12:04+0300

2024-08-26T12:04+0300

экономика

россия

владимир путин

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849743941_0:177:3012:1871_1920x0_80_0_0_5a6d14503fec1c137173d0e685347b00.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Отечественная промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг в целом сейчас чувствуют себя уверенно, предприятия работают стабильно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин."Отечественная промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг чувствуют себя в целом уверенно, предприятия, трудовые коллективы работают стабильно, ритмично, видят перспективы и строят большие планы", - отметил президент.Ранее Росстат сообщил, что объем промышленного производства в январе 2024 года увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс промышленного производства, который учитывает производство и услуги, связанные с сырьевым сектором, обрабатывающими производствами, энергетикой и другими отраслями, также показал положительную динамику.В январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года добыча полезных ископаемых увеличилась на 0,8%, обрабатывающие производства нарастили показатели на 7,5%, а сфера водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений - на 3,5%.

https://1prime.ru/20240826/vvp-851122750.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, промышленность