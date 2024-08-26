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Продолжительность рабочего дня в России выросла до максимума с 2014 года
Продолжительность рабочего дня в России выросла до максимума с 2014 года - 26.08.2024, ПРАЙМ
Продолжительность рабочего дня в России выросла до максимума с 2014 года
В 2023 году россияне тратили на работу в среднем 38 часов 12 минут. Этот показатель стал максимальным за 11 лет, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T21:18+0300
2024-08-26T21:18+0300
2024-08-26T21:18+0300
экономика
россия
рабочий день
рынок труда
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. В 2023 году россияне тратили на работу в среднем 38 часов 12 минут. Этот показатель стал максимальным за 11 лет, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата.Ежедневно россияне тратили в среднем 7 часов 38 минут на выполнение своих профессиональных обязанностей.Впервые за 11 лет наблюдений женщины стали работать больше 37 часов в неделю. При этом средняя продолжительность рабочего времени мужчин остаётся высокой и в 2023 году составила 39 часов 12 минут. В первом квартале 2024 года россияне работали в среднем по 38 часов 28 минут в неделю.На этом фоне растёт число людей, которые не перерабатывают, в то время как количество граждан, работающих более 40 часов в неделю, неуклонно снижается.В 2021 году доля таких сотрудников среди россиян составляла 5,8%. В 2022 году этот показатель снизился до 4,7%, а в 2023 году — до 4,5%. По итогам первого квартала 2024 года количество таких сотрудников сократилось до 4,15%.
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россия, рабочий день, рынок труда
Экономика, РОССИЯ, рабочий день, рынок труда
Продолжительность рабочего дня в России выросла до максимума с 2014 года
В России продолжительность рабочего дня выросла до максимума за 10 лет
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ.
В 2023 году россияне тратили на работу в среднем 38 часов 12 минут. Этот показатель стал максимальным за 11 лет, сообщает газета "Ведомости"
со ссылкой на данные Росстата.
Ежедневно россияне тратили в среднем 7 часов 38 минут на выполнение своих профессиональных обязанностей.
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Впервые за 11 лет наблюдений женщины стали работать больше 37 часов в неделю. При этом средняя продолжительность рабочего времени мужчин остаётся высокой и в 2023 году составила 39 часов 12 минут. В первом квартале 2024 года россияне работали в среднем по 38 часов 28 минут в неделю.
На этом фоне растёт число людей, которые не перерабатывают, в то время как количество граждан, работающих более 40 часов в неделю, неуклонно снижается.
В 2021 году доля таких сотрудников среди россиян составляла 5,8%. В 2022 году этот показатель снизился до 4,7%, а в 2023 году — до 4,5%. По итогам первого квартала 2024 года количество таких сотрудников сократилось до 4,15%.