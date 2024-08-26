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Грузовой перевозчик "Волга-Днепр" инициировал разбирательство с Канадой

Грузовой перевозчик "Волга-Днепр" инициировал разбирательство с Канадой - 26.08.2024, ПРАЙМ

Грузовой перевозчик "Волга-Днепр" инициировал разбирательство с Канадой

Крупнейший грузовой перевозчик России, авиакомпания "Волга-Днепр" направила Канаде уведомление о том, что инициировала арбитражное разбирательство в связи с... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T12:34+0300

2024-08-26T12:34+0300

2024-08-26T12:34+0300

арбитражное разбирательство

грузовой транспорт

канада

активы

авиакомпания

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Крупнейший грузовой перевозчик России, авиакомпания "Волга-Днепр" направила Канаде уведомление о том, что инициировала арбитражное разбирательство в связи с экспроприацией активов, в том числе арестом самолета Ан-124-100, говорится в сообщении компании. В феврале 2022 года Канада запретила российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. В силу этого запрета воздушное судно Ан-124-100, выполнявшее гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая, оказалось заблокировано в аэропорту в Торонто. Весной 2023 года Канада ввела санкции в отношении авиакомпании, а в июне кабмин распорядился арестовать самолет и начать работы по его конфискации, чтобы использовать в интересах Украины. "Авиакомпания "Волга-Днепр" инициировала инвестиционное арбитражное разбирательство в связи с экспроприацией её бизнеса на территории Канады и иными незаконными действиями со стороны канадских властей, включая арест воздушного судна Ан-124-100, находящегося в международном аэропорту Лестера Б. Пирсона в Торонто с 27 февраля 2022 года", - говорится в пресс-релизе. Как добавили в авиакомпании, Канада не только экспроприировала бизнес и имущество "Волга-Днепра" как инвестора, но и нарушила иные положения соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 20 ноября 1989 года. "В августе 2023 года авиакомпания "Волга-Днепр" направила официальное уведомление властям Канады с предложением урегулировать спор в отношении арестованного воздушного судна, однако данное предложение было отвергнуто. В связи с этим "Волга-Днепр" намерена отстаивать свои права в рамках инвестиционного арбитража. Авиакомпания "Волга-Днепр" предварительно оценивает ущерб от незаконных действий властей Канады в сумме не менее чем 100 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240826/moshennik-851124204.html

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арбитражное разбирательство, грузовой транспорт, канада, активы, авиакомпания