Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР - 26.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240826/revolyutsiya-851117735.html
США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР
США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР - 26.08.2024, ПРАЙМ
США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР
Белый дом готовит в Грузии "цветную революцию". Это связано с невыгодным для Штатов развитием событий, рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки России. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T09:32+0300
2024-08-26T09:32+0300
политика
грузия
сша
россия
саломе зурабишвили
госпереворот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847482804_0:81:1262:791_1920x0_80_0_0_ee0a4be1b96c141e750a7f688c76e201.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Белый дом готовит в Грузии "цветную революцию". Это связано с невыгодным для Штатов развитием событий, рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки России. "Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября", - следует из текста заявления.Ранее уже стало известно о том, что США планируют провести "цветную революцию" при поддержке президента Грузии Саломе Зурабишвили."Стали известны основные сюжетные линии состряпанного "в лучших голливудских традициях" сценария. С присущим Белому дому антироссийским запалом в основу пропагандистской акции намечено заложить "сенсационное разоблачение": во всех бедах Грузии виновата Россия", — заявляли в ведомстве СВР.Отмечалось, что опыт провокаций США уже давно известен, включая события на Майдане в Киеве, где были погибшие и пострадавшие. Ко всему прочему, Грузия стала объектом планов США и их союзников по разжиганию антиправительственных настроений. Основной акцент, по информации СВР, планируется сделать на обвинениях в "политической несостоятельности" грузинского правительства и угрозе сближения с Россией.
https://1prime.ru/20240826/syrskiy-851117588.html
грузия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847482804_51:0:1212:871_1920x0_80_0_0_6883ac40ccfe6244a60ea2b9299d2e11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
грузия, сша, россия, саломе зурабишвили, госпереворот
Политика, ГРУЗИЯ, США, РОССИЯ, Саломе Зурабишвили, госпереворот
09:32 26.08.2024
 
США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР

СВР: США недовольны ситуацией в Грузии на фоне выборов и готовят "цветную революцию"

© Sputnik | Перейти в медиабанкПротесты в Тбилиси против законопроекта об иноагентах
Протесты в Тбилиси против законопроекта об иноагентах - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Белый дом готовит в Грузии "цветную революцию". Это связано с невыгодным для Штатов развитием событий, рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября", - следует из текста заявления.
Ранее уже стало известно о том, что США планируют провести "цветную революцию" при поддержке президента Грузии Саломе Зурабишвили.
"Стали известны основные сюжетные линии состряпанного "в лучших голливудских традициях" сценария. С присущим Белому дому антироссийским запалом в основу пропагандистской акции намечено заложить "сенсационное разоблачение": во всех бедах Грузии виновата Россия", — заявляли в ведомстве СВР.
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
"В ближайшие недели". СМИ назвали цель главкома ВСУ в Курской области
09:27
Отмечалось, что опыт провокаций США уже давно известен, включая события на Майдане в Киеве, где были погибшие и пострадавшие. Ко всему прочему, Грузия стала объектом планов США и их союзников по разжиганию антиправительственных настроений. Основной акцент, по информации СВР, планируется сделать на обвинениях в "политической несостоятельности" грузинского правительства и угрозе сближения с Россией.
 
ПолитикаГРУЗИЯСШАРОССИЯСаломе Зурабишвилигоспереворот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала