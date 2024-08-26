https://1prime.ru/20240826/revolyutsiya-851117735.html

США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР

США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР - 26.08.2024, ПРАЙМ

США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР

Белый дом готовит в Грузии "цветную революцию". Это связано с невыгодным для Штатов развитием событий, рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки России. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T09:32+0300

2024-08-26T09:32+0300

2024-08-26T09:32+0300

политика

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сша

россия

саломе зурабишвили

госпереворот

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Белый дом готовит в Грузии "цветную революцию". Это связано с невыгодным для Штатов развитием событий, рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки России. "Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября", - следует из текста заявления.Ранее уже стало известно о том, что США планируют провести "цветную революцию" при поддержке президента Грузии Саломе Зурабишвили."Стали известны основные сюжетные линии состряпанного "в лучших голливудских традициях" сценария. С присущим Белому дому антироссийским запалом в основу пропагандистской акции намечено заложить "сенсационное разоблачение": во всех бедах Грузии виновата Россия", — заявляли в ведомстве СВР.Отмечалось, что опыт провокаций США уже давно известен, включая события на Майдане в Киеве, где были погибшие и пострадавшие. Ко всему прочему, Грузия стала объектом планов США и их союзников по разжиганию антиправительственных настроений. Основной акцент, по информации СВР, планируется сделать на обвинениях в "политической несостоятельности" грузинского правительства и угрозе сближения с Россией.

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грузия, сша, россия, саломе зурабишвили, госпереворот