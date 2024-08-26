https://1prime.ru/20240826/rosneft-851116645.html
Суд полностью удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти"
Суд полностью удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти" - 26.08.2024, ПРАЙМ
Суд полностью удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти"
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Транснефти", требовавшей взыскать с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей долга по договору, касающемуся строительства... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T08:24+0300
2024-08-26T08:24+0300
2024-08-26T08:24+0300
россия
суд
роснефть
татнефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Транснефти", требовавшей взыскать с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей долга по договору, касающемуся строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", – приводится в карточке дела результат состоявшегося 21 августа в закрытом режиме заседания. Никакие подробности не сообщаются, текст решения суда не опубликован.
https://1prime.ru/20240814/rosneft-850869079.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_c846d3c29c175388b5b8d0ac38506aef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суд, роснефть, татнефть
РОССИЯ, суд, Роснефть, Татнефть
Суд полностью удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти"
Суд полностью удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти" на 4,8 миллиарда рублей
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Транснефти", требовавшей взыскать с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей долга по договору, касающемуся строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", – приводится в карточке дела результат состоявшегося 21 августа в закрытом режиме заседания. Никакие подробности не сообщаются, текст решения суда не опубликован.
"Роснефть" предложила новый индикатор для расчета нефтяных налогов