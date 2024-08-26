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Суд полностью удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти" - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Суд полностью удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти"
Суд полностью удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти" - 26.08.2024, ПРАЙМ
Суд полностью удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти"
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Транснефти", требовавшей взыскать с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей долга по договору, касающемуся строительства... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T08:24+0300
2024-08-26T08:24+0300
россия
суд
роснефть
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Транснефти", требовавшей взыскать с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей долга по договору, касающемуся строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", – приводится в карточке дела результат состоявшегося 21 августа в закрытом режиме заседания. Никакие подробности не сообщаются, текст решения суда не опубликован.
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россия, суд, роснефть, татнефть
РОССИЯ, суд, Роснефть, Татнефть
08:24 26.08.2024
 
Суд полностью удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти"

Суд полностью удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти" на 4,8 миллиарда рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Транснефти", требовавшей взыскать с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей долга по договору, касающемуся строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", – приводится в карточке дела результат состоявшегося 21 августа в закрытом режиме заседания. Никакие подробности не сообщаются, текст решения суда не опубликован.
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РОССИЯсудРоснефтьТатнефть
 
 
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