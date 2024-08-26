https://1prime.ru/20240826/rosneft-851116645.html

Суд полностью удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти"

Суд полностью удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти" - 26.08.2024, ПРАЙМ

Суд полностью удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти"

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Транснефти", требовавшей взыскать с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей долга по договору, касающемуся строительства... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T08:24+0300

2024-08-26T08:24+0300

2024-08-26T08:24+0300

россия

суд

роснефть

татнефть

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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Транснефти", требовавшей взыскать с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей долга по договору, касающемуся строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", – приводится в карточке дела результат состоявшегося 21 августа в закрытом режиме заседания. Никакие подробности не сообщаются, текст решения суда не опубликован.

https://1prime.ru/20240814/rosneft-850869079.html

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