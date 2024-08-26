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Рубль по итогам понедельника уверено вырос по отношению к юаню

Рубль по итогам понедельника уверено вырос по отношению к юаню - 26.08.2024, ПРАЙМ

Рубль по итогам понедельника уверено вырос по отношению к юаню

Рубль по итогам торгов понедельника значительно подорожал к юаню, китайская валюта подешевела до 11,68 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T19:38+0300

2024-08-26T19:38+0300

2024-08-26T19:38+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника значительно подорожал к юаню, китайская валюта подешевела до 11,68 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 16 копеек, до 11,68 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дорожает на 2,29%, до 79,94 доллара за баррель. УВЕРЕННЫЙ РОСТ В НАЧАЛЕ НЕДЕЛИ Курс юаня в понедельник упал на 1,38%. В целом китайская валюта двигалась в диапазоне 11,62-11,86 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 171 миллиард рублей, также следует из данных биржи. "Рубль в начале недели продолжил укрепляться… Котировки растут на фоне приближающегося пика налоговых выплат, роста нефтяных котировок, а также слабеющего доллара США. Кроме того, рубль поддерживает жесткая монетарная политика, которая в перспективе может стать еще жестче. Инфляционные риски остаются повышенными, и Банк России осенью, вероятнее всего, продолжит повышать ключевую ставку", — считает Максим Федосов из УК "Первая". Он добавляет, что динамика курса рубля в ближайшие месяцы в основном будет определяться скоростью нормализации расчетов за импорт и других финансовых операций. "Рубль поначалу активно дорожал к юаню, который установил двухмесячный минимум около отметки 11,62 рубля. Затем китайская валюта совершила коррекционный отскок, но импульс пока не получил развития. Рубль остается около достигнутых вершин в хорошем плюсе. Кроме приближения пика налоговых платежей 28 августа, давление на пару CNY/RUB оказывает вероятное продолжение выхода с биржи нерезидентов на фоне введения против нее американских санкций", — комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Он поясняет, что связанное с этим разрешение минфина США на завершение операций с торговой площадкой заканчивается 12 октября. ПРОГНОЗЫ На валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению рубля, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и смягчением параметров указа об обязательном возврате валютной выручки, упрощающем расчеты для экспортеров, полагает Федосов. Против восстановления курса рубля может выступать повышение интереса к валюте со стороны экспортеров, однако приближение нового заседание ЦБ скорее всего нивелирует этот фактор, считает Шепелев. Его прогноз внебиржевого курса доллара на 27 августа: 89–91 рублей за доллар. А по ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на вторник будет диапазон 12,5-13 рублей, доллар может торговаться в интервале 90,5-93,5 рубля, евро - в коридоре 101-104 рублей. Что же касается более долгосрочного прогноза, то к концу года курс доллара может находиться около 93 рублей, курс юаня – 12,8 рубля.

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рынки, юань, доллар-юань, рубль, курсы валют