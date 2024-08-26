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Неплохо все пока - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Неплохо все пока
Неплохо все пока - 26.08.2024, ПРАЙМ
Неплохо все пока
В пятницу, 23 августа, торги по валютам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,21%, достигнув 89,80 рубля, евро/рубль выросла на 1,16% до 99,40... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T08:52+0300
2024-08-26T08:52+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851117022.jpg?1724651546
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В пятницу, 23 августа, торги по валютам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,21%, достигнув 89,80 рубля, евро/рубль выросла на 1,16% до 99,40 рубля, а юань/рубль показал минимальный рост на 0,01%, остановившись на отметке 11,84 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы на выходные и понедельник: доллар - 91,6012 рубля, евро - 101,6125 рубля.Динамика курса рубля в течение недели была неоднородной. В начале торговой сессии рубль немного укрепился к юаню, но ослабился к доллару и евро. Во время американской сессии российская валюта вновь оказалась под давлением. Ситуация на валютном рынке определяется балансом спроса и предложения, формируемым в основном экспортерами и импортерами на внебиржевом рынке. Частичную поддержку рублю оказал рост цен на нефть на фоне ослабления американского доллара. По итогам пятницы баррель Brent подорожал на 2,56%, достигнув 79,05 доллара. Резкий рост нефтяных котировок последовал за выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Пауэлл заявил о необходимости корректировки денежно-кредитной политики, отметив, что сроки и темпы этого процесса будут зависеть от ряда экономических факторов. На утренних торгах в понедельник, 26 августа, в Азии стоимость барреля нефти Brent достигла 79,51 доллара. Этот отскок от уровня 76 долларов рассматривается как позитивный фактор для покупателей. Для продолжения роста им необходимо преодолеть отметку в 80,30 доллара, что может открыть путь к дальнейшему повышению до 83,50 доллара. Пара доллар/рубль на момент обзора торгуется на уровне 89,80 рубля, при этом равновесным уровнем считается отметка в 90 рублей. Давление на национальную валюту оказывают геополитические риски, влияние которых частично смягчается текущим налоговым периодом. В первой половине недели ожидаю, что торговля будет вестись около отметки 90 рублей за доллар. Что касается нефтяного рынка, по данным Baker Hughes, количество буровых нефтяных вышек в США на прошлой неделе осталось неизменным - 483 штуки. При этом общее количество нефтегазовых вышек за неделю сократилось на 1 единицу, составив 585 штук. После выступления Пауэлла геополитическая ситуация вокруг Израиля временно отошла на второй план в контексте влияния на нефтяные цены. Тем не менее, рынок продолжает внимательно следить за развитием событий на Ближнем Востоке, учитывая потенциальное влияние конфликтов в регионе на глобальные поставки нефти. В целом, рынок находится в ожидании дальнейших сигналов от ключевых экономических игроков и развития геополитической обстановки, которые будут определять динамику как валютных курсов, так и цен на энергоносители в ближайшей перспективе. Индекс Мосбиржи снизился на 2.32%, до 2662,47 п., индекс РТС - на 2,65%, до 915,64 п. Падение индекса ускорилось. Уровень 2700 п. не устоял, значит следующий целевой уровень 2500 п. Розничные инвесторы побежали с рынка, фиксируя прибыль от двухлетнего роста. Индекс скорректировался на 50% к росту с 1775 до 3521 п.п. или на 23% от вершины 3521. При падении ниже крупные игроки начнут подбирать подешевевшие бумаги под будущий "бычий" тренд.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
08:52 26.08.2024
 

Неплохо все пока

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В пятницу, 23 августа, торги по валютам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,21%, достигнув 89,80 рубля, евро/рубль выросла на 1,16% до 99,40 рубля, а юань/рубль показал минимальный рост на 0,01%, остановившись на отметке 11,84 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы на выходные и понедельник: доллар - 91,6012 рубля, евро - 101,6125 рубля.

Динамика курса рубля в течение недели была неоднородной. В начале торговой сессии рубль немного укрепился к юаню, но ослабился к доллару и евро. Во время американской сессии российская валюта вновь оказалась под давлением. Ситуация на валютном рынке определяется балансом спроса и предложения, формируемым в основном экспортерами и импортерами на внебиржевом рынке.

Частичную поддержку рублю оказал рост цен на нефть на фоне ослабления американского доллара. По итогам пятницы баррель Brent подорожал на 2,56%, достигнув 79,05 доллара. Резкий рост нефтяных котировок последовал за выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Пауэлл заявил о необходимости корректировки денежно-кредитной политики, отметив, что сроки и темпы этого процесса будут зависеть от ряда экономических факторов.

На утренних торгах в понедельник, 26 августа, в Азии стоимость барреля нефти Brent достигла 79,51 доллара. Этот отскок от уровня 76 долларов рассматривается как позитивный фактор для покупателей. Для продолжения роста им необходимо преодолеть отметку в 80,30 доллара, что может открыть путь к дальнейшему повышению до 83,50 доллара.

Пара доллар/рубль на момент обзора торгуется на уровне 89,80 рубля, при этом равновесным уровнем считается отметка в 90 рублей. Давление на национальную валюту оказывают геополитические риски, влияние которых частично смягчается текущим налоговым периодом. В первой половине недели ожидаю, что торговля будет вестись около отметки 90 рублей за доллар.

Что касается нефтяного рынка, по данным Baker Hughes, количество буровых нефтяных вышек в США на прошлой неделе осталось неизменным - 483 штуки. При этом общее количество нефтегазовых вышек за неделю сократилось на 1 единицу, составив 585 штук.

После выступления Пауэлла геополитическая ситуация вокруг Израиля временно отошла на второй план в контексте влияния на нефтяные цены. Тем не менее, рынок продолжает внимательно следить за развитием событий на Ближнем Востоке, учитывая потенциальное влияние конфликтов в регионе на глобальные поставки нефти.

В целом, рынок находится в ожидании дальнейших сигналов от ключевых экономических игроков и развития геополитической обстановки, которые будут определять динамику как валютных курсов, так и цен на энергоносители в ближайшей перспективе.

Индекс Мосбиржи снизился на 2.32%, до 2662,47 п., индекс РТС - на 2,65%, до 915,64 п. Падение индекса ускорилось. Уровень 2700 п. не устоял, значит следующий целевой уровень 2500 п. Розничные инвесторы побежали с рынка, фиксируя прибыль от двухлетнего роста. Индекс скорректировался на 50% к росту с 1775 до 3521 п.п. или на 23% от вершины 3521. При падении ниже крупные игроки начнут подбирать подешевевшие бумаги под будущий "бычий" тренд.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Мнения аналитиковроссийский рынок акцийбиржевые торги
 
 
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