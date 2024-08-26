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Сервис для создания заметок Notion с 9 сентября прекратит работу в России
Сервис для создания заметок Notion с 9 сентября прекратит работу в России - 26.08.2024, ПРАЙМ
Сервис для создания заметок Notion с 9 сентября прекратит работу в России
Платформа для создания заметок и списков Notion с 9 сентября прекратит работу в России, следует из информации на сайте сервиса. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T21:58+0300
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Платформа для создания заметок и списков Notion с 9 сентября прекратит работу в России, следует из информации на сайте сервиса. "Правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к некоторым программным продуктам и услугам любому лицу в России. В связи с этими ограничениями 9 сентября 2024 года Notion больше не будет предоставлять пользователям, находящимся в России, доступ к платформе", — говорится в сообщении. Отмечается, что с 9 сентября сервис закроет все рабочие пространства, идентифицированные как расположенные в России. Также пользователям из страны будет запрещен доступ к Notion. Все пользователи, которых затронут изменения, будут иметь доступ к своим рабочим пространствам до 8 сентября, заключается в сообщении. Notion было запущено в 2016 году. Оно предоставляет пользователям возможность создавать заметки и списки, а также систематизировать существующую информацию. Одноимённая компания базируется в Сан-Франциско.
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Сервис для создания заметок Notion с 9 сентября прекратит работу в России
Сервис для заметок Notion с 9 сентября прекратит работу в РФ из-за санкций США
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Платформа для создания заметок и списков Notion с 9 сентября прекратит работу в России, следует из информации на сайте сервиса.
"Правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к некоторым программным продуктам и услугам любому лицу в России. В связи с этими ограничениями 9 сентября 2024 года Notion больше не будет предоставлять пользователям, находящимся в России, доступ к платформе", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что с 9 сентября сервис закроет все рабочие пространства, идентифицированные как расположенные в России. Также пользователям из страны будет запрещен доступ к Notion.
Все пользователи, которых затронут изменения, будут иметь доступ к своим рабочим пространствам до 8 сентября, заключается в сообщении.
Notion было запущено в 2016 году. Оно предоставляет пользователям возможность создавать заметки и списки, а также систематизировать существующую информацию. Одноимённая компания базируется в Сан-Франциско.