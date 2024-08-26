https://1prime.ru/20240826/sber-851121808.html

В "Сбере" рассказали о частых хищениях у звезд шоу-бизнеса

В "Сбере" рассказали о частых хищениях у звезд шоу-бизнеса - 26.08.2024, ПРАЙМ

В "Сбере" рассказали о частых хищениях у звезд шоу-бизнеса

Сбербанк видит рост активности телефонных мошенников в отношении известных людей: звонки поступают звёздам шоу-бизнеса, высокопоставленным персонам, а также... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T11:13+0300

2024-08-26T11:13+0300

2024-08-26T11:24+0300

мошенничество

россия

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Сбербанк видит рост активности телефонных мошенников в отношении известных людей: звонки поступают звёздам шоу-бизнеса, высокопоставленным персонам, а также деятелям образования и науки, говорится в сообщении кредитной организации. "Сбер фиксирует рост активности телефонных мошенников в отношении звёзд шоу-бизнеса, а также других публичных персон. За последний месяц известно около десятка успешных случаев хищения, некоторые из них стали публичными", - отмечают в "Сбере". В банке подчеркнули, что служба кибербезопасности ведет системную работу по выявлению мошеннических номеров, которые затем попадают в специальную базу. "Сведения о мошеннических реквизитах, в том числе номерах телефонов, используются для работы системы антифрода "Сбера", эффективность которой в этом году достигла 99,8%, а также для работы бесплатного сервиса по определению мошеннических звонков в мобильном приложении "СерБанк Онлайн", - отмечается в сообщении. Как рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов с начала года банк сохранил от телефонных мошенников более 180 миллиардов рублей, находящихся на счетах клиентов, среди которых и много известных публичных персон. "Если взять за конкретный пример нашумевший недавно случай с певицей Ларисой Долиной, то телефонный номер, с которого мошенники звонили артистке, был в базе "Сбера". И если бы артистка подключила наш сервис по определению мошеннических звонков в мобильном приложении "СберБанк Онлайн", то сразу бы поняла, что имеет дело со злоумышленниками", - приводятся в сообщении слова Кузнецова.

https://1prime.ru/20240820/sberbank-851014412.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк