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В "Сбере" рассказали о частых хищениях у звезд шоу-бизнеса - 26.08.2024, ПРАЙМ
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В "Сбере" рассказали о частых хищениях у звезд шоу-бизнеса
В "Сбере" рассказали о частых хищениях у звезд шоу-бизнеса - 26.08.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" рассказали о частых хищениях у звезд шоу-бизнеса
Сбербанк видит рост активности телефонных мошенников в отношении известных людей: звонки поступают звёздам шоу-бизнеса, высокопоставленным персонам, а также... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T11:13+0300
2024-08-26T11:24+0300
мошенничество
россия
сбербанк
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Сбербанк видит рост активности телефонных мошенников в отношении известных людей: звонки поступают звёздам шоу-бизнеса, высокопоставленным персонам, а также деятелям образования и науки, говорится в сообщении кредитной организации. "Сбер фиксирует рост активности телефонных мошенников в отношении звёзд шоу-бизнеса, а также других публичных персон. За последний месяц известно около десятка успешных случаев хищения, некоторые из них стали публичными", - отмечают в "Сбере". В банке подчеркнули, что служба кибербезопасности ведет системную работу по выявлению мошеннических номеров, которые затем попадают в специальную базу. "Сведения о мошеннических реквизитах, в том числе номерах телефонов, используются для работы системы антифрода "Сбера", эффективность которой в этом году достигла 99,8%, а также для работы бесплатного сервиса по определению мошеннических звонков в мобильном приложении "СерБанк Онлайн", - отмечается в сообщении. Как рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов с начала года банк сохранил от телефонных мошенников более 180 миллиардов рублей, находящихся на счетах клиентов, среди которых и много известных публичных персон. "Если взять за конкретный пример нашумевший недавно случай с певицей Ларисой Долиной, то телефонный номер, с которого мошенники звонили артистке, был в базе "Сбера". И если бы артистка подключила наш сервис по определению мошеннических звонков в мобильном приложении "СберБанк Онлайн", то сразу бы поняла, что имеет дело со злоумышленниками", - приводятся в сообщении слова Кузнецова.
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россия, сбербанк
Мошенничество, РОССИЯ, Сбербанк
11:13 26.08.2024 (обновлено: 11:24 26.08.2024)
 
В "Сбере" рассказали о частых хищениях у звезд шоу-бизнеса

"Сбер" фиксирует рост активности мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Сбербанк видит рост активности телефонных мошенников в отношении известных людей: звонки поступают звёздам шоу-бизнеса, высокопоставленным персонам, а также деятелям образования и науки, говорится в сообщении кредитной организации.
"Сбер фиксирует рост активности телефонных мошенников в отношении звёзд шоу-бизнеса, а также других публичных персон. За последний месяц известно около десятка успешных случаев хищения, некоторые из них стали публичными", - отмечают в "Сбере".
В банке подчеркнули, что служба кибербезопасности ведет системную работу по выявлению мошеннических номеров, которые затем попадают в специальную базу. "Сведения о мошеннических реквизитах, в том числе номерах телефонов, используются для работы системы антифрода "Сбера", эффективность которой в этом году достигла 99,8%, а также для работы бесплатного сервиса по определению мошеннических звонков в мобильном приложении "СерБанк Онлайн", - отмечается в сообщении.
Как рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов с начала года банк сохранил от телефонных мошенников более 180 миллиардов рублей, находящихся на счетах клиентов, среди которых и много известных публичных персон.
"Если взять за конкретный пример нашумевший недавно случай с певицей Ларисой Долиной, то телефонный номер, с которого мошенники звонили артистке, был в базе "Сбера". И если бы артистка подключила наш сервис по определению мошеннических звонков в мобильном приложении "СберБанк Онлайн", то сразу бы поняла, что имеет дело со злоумышленниками", - приводятся в сообщении слова Кузнецова.
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