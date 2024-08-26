https://1prime.ru/20240826/sevpotoki-851126699.html

В Германии заявили, что не считают "Северные потоки" законной целью

В Германии заявили, что не считают "Северные потоки" законной целью - 26.08.2024, ПРАЙМ

В Германии заявили, что не считают "Северные потоки" законной целью

Немецкое правительство не согласно с позицией Чехии в отношении "Северных потоков", рассказал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт в... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T14:05+0300

2024-08-26T14:05+0300

2024-08-26T14:05+0300

происшествия

россия

германия

северные потоки

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Немецкое правительство не согласно с позицией Чехии в отношении "Северных потоков", рассказал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт в ходе пресс-конференции кабмина.Отмечается, что представители политического истеблишмента Чехии считают, что трубопороводы "Северный поток" и "Северный поток 2" были законной целью. Об этом ранее говорил чешский президент Петер Павел"Нет", - ответил немецкий политик на вопрос, разделяет ли Германия подобную оценку. Кроме того, он добавил, что за последнее время немецкий канцлер неоднократно говорил о том, что считает теракт на "Северных потоках" преступлением, которые требует тщательного расследования.

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россия, германия, северные потоки