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В Германии заявили, что не считают "Северные потоки" законной целью - 26.08.2024, ПРАЙМ
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В Германии заявили, что не считают "Северные потоки" законной целью
В Германии заявили, что не считают "Северные потоки" законной целью - 26.08.2024, ПРАЙМ
В Германии заявили, что не считают "Северные потоки" законной целью
Немецкое правительство не согласно с позицией Чехии в отношении "Северных потоков", рассказал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт в... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T14:05+0300
2024-08-26T14:05+0300
происшествия
россия
германия
северные потоки
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Немецкое правительство не согласно с позицией Чехии в отношении "Северных потоков", рассказал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт в ходе пресс-конференции кабмина.Отмечается, что представители политического истеблишмента Чехии считают, что трубопороводы "Северный поток" и "Северный поток 2" были законной целью. Об этом ранее говорил чешский президент Петер Павел"Нет", - ответил немецкий политик на вопрос, разделяет ли Германия подобную оценку. Кроме того, он добавил, что за последнее время немецкий канцлер неоднократно говорил о том, что считает теракт на "Северных потоках" преступлением, которые требует тщательного расследования.
https://1prime.ru/20240824/sevpotoki-851096422.html
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россия, германия, северные потоки
Происшествия, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Северные потоки
14:05 26.08.2024
 
В Германии заявили, что не считают "Северные потоки" законной целью

Правительство ФРГ: Германия не считает "Северные потоки" законной целью

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Немецкое правительство не согласно с позицией Чехии в отношении "Северных потоков", рассказал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт в ходе пресс-конференции кабмина.
Отмечается, что представители политического истеблишмента Чехии считают, что трубопороводы "Северный поток" и "Северный поток 2" были законной целью. Об этом ранее говорил чешский президент Петер Павел
"Нет", - ответил немецкий политик на вопрос, разделяет ли Германия подобную оценку.
Кроме того, он добавил, что за последнее время немецкий канцлер неоднократно говорил о том, что считает теракт на "Северных потоках" преступлением, которые требует тщательного расследования.
ЧП на Северных потоках
Офицер ВС США оценил результаты расследования ЧП на "Северных потоках"
24 августа, 07:34
 
ПроисшествияРОССИЯГЕРМАНИЯСеверные потоки
 
 
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