https://1prime.ru/20240826/sevpotoki-851126699.html
В Германии заявили, что не считают "Северные потоки" законной целью
В Германии заявили, что не считают "Северные потоки" законной целью - 26.08.2024, ПРАЙМ
В Германии заявили, что не считают "Северные потоки" законной целью
Немецкое правительство не согласно с позицией Чехии в отношении "Северных потоков", рассказал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт в... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T14:05+0300
2024-08-26T14:05+0300
2024-08-26T14:05+0300
происшествия
россия
германия
северные потоки
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_45dafa2bb9199755798d82748ec84085.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Немецкое правительство не согласно с позицией Чехии в отношении "Северных потоков", рассказал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт в ходе пресс-конференции кабмина.Отмечается, что представители политического истеблишмента Чехии считают, что трубопороводы "Северный поток" и "Северный поток 2" были законной целью. Об этом ранее говорил чешский президент Петер Павел"Нет", - ответил немецкий политик на вопрос, разделяет ли Германия подобную оценку. Кроме того, он добавил, что за последнее время немецкий канцлер неоднократно говорил о том, что считает теракт на "Северных потоках" преступлением, которые требует тщательного расследования.
https://1prime.ru/20240824/sevpotoki-851096422.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_8eee03ca2f9cd3abaaac098849449a8a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, северные потоки
Происшествия, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Северные потоки
В Германии заявили, что не считают "Северные потоки" законной целью
Правительство ФРГ: Германия не считает "Северные потоки" законной целью
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Немецкое правительство не согласно с позицией Чехии в отношении "Северных потоков", рассказал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт в ходе пресс-конференции кабмина.
Отмечается, что представители политического истеблишмента Чехии считают, что трубопороводы "Северный поток" и "Северный поток 2" были законной целью. Об этом ранее говорил чешский президент Петер Павел
"Нет", - ответил немецкий политик на вопрос, разделяет ли Германия подобную оценку.
Кроме того, он добавил, что за последнее время немецкий канцлер неоднократно говорил о том, что считает теракт на "Северных потоках" преступлением, которые требует тщательного расследования.
Офицер ВС США оценил результаты расследования ЧП на "Северных потоках"