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Стали известны детали конфликта главы департамента Минэнерго с курьером - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Стали известны детали конфликта главы департамента Минэнерго с курьером
Стали известны детали конфликта главы департамента Минэнерго с курьером - 26.08.2024, ПРАЙМ
Стали известны детали конфликта главы департамента Минэнерго с курьером
Компания Lamoda находится в контакте с курьером, пострадавшим в результате конфликта с руководителем департамента Минэнерго, сотруднику оказывают необходимую... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T17:46+0300
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москва
минэнерго рф
курьер
шампанское
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Компания Lamoda находится в контакте с курьером, пострадавшим в результате конфликта с руководителем департамента Минэнерго, сотруднику оказывают необходимую помощь и поддержку, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в понедельник главу департамента развития угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева задержали в центре столицы. Он кинул бутылку шампанского в машину курьера. По словам собеседника РИА Новости в правоохранительных органах, раздражение Бобылева вызвала манера вождения доставщика. Брошенная бутылка разбила стекло со стороны водителя.
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москва, минэнерго рф, курьер, шампанское
МОСКВА, Минэнерго РФ, курьер, шампанское
17:46 26.08.2024 (обновлено: 17:48 26.08.2024)
 
Стали известны детали конфликта главы департамента Минэнерго с курьером

РИА: в Москве задержан сотрудник Минэнерго Бобылев за конфликт с курьером

МЭР против инициативы РАР по введению минимальных цен на шампанское
МЭР против инициативы РАР по введению минимальных цен на шампанское
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Компания Lamoda находится в контакте с курьером, пострадавшим в результате конфликта с руководителем департамента Минэнерго, сотруднику оказывают необходимую помощь и поддержку, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник главу департамента развития угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева задержали в центре столицы. Он кинул бутылку шампанского в машину курьера. По словам собеседника РИА Новости в правоохранительных органах, раздражение Бобылева вызвала манера вождения доставщика. Брошенная бутылка разбила стекло со стороны водителя.
Велокурьер Delivery Club - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
До двухсот тысяч. Названы компании с самой высокой зарплатой курьеров
8 августа, 13:24
 
МОСКВАМинэнерго РФкурьершампанское
 
 
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