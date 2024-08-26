https://1prime.ru/20240826/shampanskoe--851134503.html

Стали известны детали конфликта главы департамента Минэнерго с курьером

Стали известны детали конфликта главы департамента Минэнерго с курьером - 26.08.2024, ПРАЙМ

Стали известны детали конфликта главы департамента Минэнерго с курьером

Компания Lamoda находится в контакте с курьером, пострадавшим в результате конфликта с руководителем департамента Минэнерго, сотруднику оказывают необходимую... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T17:46+0300

2024-08-26T17:46+0300

2024-08-26T17:48+0300

москва

минэнерго рф

курьер

шампанское

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75134/15/751341590_0:6:300:176_1920x0_80_0_0_d99e69e488337d03ad805cc9e819958c.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Компания Lamoda находится в контакте с курьером, пострадавшим в результате конфликта с руководителем департамента Минэнерго, сотруднику оказывают необходимую помощь и поддержку, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в понедельник главу департамента развития угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева задержали в центре столицы. Он кинул бутылку шампанского в машину курьера. По словам собеседника РИА Новости в правоохранительных органах, раздражение Бобылева вызвала манера вождения доставщика. Брошенная бутылка разбила стекло со стороны водителя.

https://1prime.ru/20240808/kurer-850741678.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, минэнерго рф, курьер, шампанское