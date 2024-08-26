https://1prime.ru/20240826/shampanskoe--851134503.html
Стали известны детали конфликта главы департамента Минэнерго с курьером
Стали известны детали конфликта главы департамента Минэнерго с курьером - 26.08.2024, ПРАЙМ
Стали известны детали конфликта главы департамента Минэнерго с курьером
Компания Lamoda находится в контакте с курьером, пострадавшим в результате конфликта с руководителем департамента Минэнерго, сотруднику оказывают необходимую... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T17:46+0300
2024-08-26T17:46+0300
2024-08-26T17:48+0300
москва
минэнерго рф
курьер
шампанское
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75134/15/751341590_0:6:300:176_1920x0_80_0_0_d99e69e488337d03ad805cc9e819958c.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Компания Lamoda находится в контакте с курьером, пострадавшим в результате конфликта с руководителем департамента Минэнерго, сотруднику оказывают необходимую помощь и поддержку, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в понедельник главу департамента развития угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева задержали в центре столицы. Он кинул бутылку шампанского в машину курьера. По словам собеседника РИА Новости в правоохранительных органах, раздражение Бобылева вызвала манера вождения доставщика. Брошенная бутылка разбила стекло со стороны водителя.
https://1prime.ru/20240808/kurer-850741678.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75134/15/751341590_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_2df37f0f883d8bf2e8fbbe36079b60f5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, минэнерго рф, курьер, шампанское
МОСКВА, Минэнерго РФ, курьер, шампанское
Стали известны детали конфликта главы департамента Минэнерго с курьером
РИА: в Москве задержан сотрудник Минэнерго Бобылев за конфликт с курьером
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Компания Lamoda находится в контакте с курьером, пострадавшим в результате конфликта с руководителем департамента Минэнерго, сотруднику оказывают необходимую помощь и поддержку, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник главу департамента развития угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева задержали в центре столицы. Он кинул бутылку шампанского в машину курьера. По словам собеседника РИА Новости в правоохранительных органах, раздражение Бобылева вызвала манера вождения доставщика. Брошенная бутылка разбила стекло со стороны водителя.
До двухсот тысяч. Названы компании с самой высокой зарплатой курьеров