https://1prime.ru/20240826/sotovaya-svyaz-851135227.html

В Белоруссии введут соцтариф на сотовую связь

В Белоруссии введут соцтариф на сотовую связь - 26.08.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии введут соцтариф на сотовую связь

В Белоруссии появится базовый социальный тариф на услуги сотовой связи. Его стоимость будет доступна всем категориям граждан и будет контролироваться... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T18:20+0300

2024-08-26T18:20+0300

2024-08-26T18:20+0300

белоруссия

сотовая связь

тариф

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МИНСК, 26 авг – ПРАЙМ. В Белоруссии появится базовый социальный тариф на услуги сотовой связи. Его стоимость будет доступна всем категориям граждан и будет контролироваться государством, сообщила пресс-служба главы республики. 26 августа президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "Об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи". Согласно указу, будет введён базовый социальный тариф для населения, стоимость которого будет контролироваться государством и будет доступна для всех категорий граждан.Было принято решение об установлении обязательных требований к качеству и охвату услуг, предоставляемых операторами сотовой связи. Это решение было принято с целью повышения доступности сотовой связи, особенно в сельской местности. Если операторы не будут соответствовать этим требованиям, они будут нести ответственность за свои действия.Согласно этому документу, сотовые операторы должны будут направлять часть своей прибыли на строительство новых вышек и модернизацию уже существующих объектов. Это поможет им улучшить качество сотовой связи и расширить зону покрытия.

https://1prime.ru/20240626/smi-849525927.html

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белоруссия, сотовая связь, тариф