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Пакистан ведет переговоры с Россией по поставкам СПГ
Пакистан ведет переговоры с Россией по поставкам СПГ - 26.08.2024, ПРАЙМ
Пакистан ведет переговоры с Россией по поставкам СПГ
Россия и Пакистан ведут переговоры по поставкам сжиженного природного газа для долгосрочных потребностей Исламабада, сообщила РИА Новости официальный... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T05:35+0300
2024-08-26T05:35+0300
2024-08-26T05:35+0300
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ИСЛАМАБАД, 26 авг - ПРАЙМ. Россия и Пакистан ведут переговоры по поставкам сжиженного природного газа для долгосрочных потребностей Исламабада, сообщила РИА Новости официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч. "Пакистан давно сотрудничает с РФ в энергетической сфере. Мы довольны тем, как прошли недавние переговоры между двумя сторонами по вопросам энергетического сотрудничества… Наши страны также обсуждают поставки СПГ для долгосрочных энергетических нужд Пакистана, эти переговоры будут продолжены", - сказала она. "В прошлом году был подписан контракт на поставки энергоносителей… Первое судно в тестовом режиме доставило в Пакистан 100 тысяч тонн нефти в прошлом году. Мы очень довольны этим сотрудничеством", - добавила Балоч. В июле вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что вопрос поставок СПГ в исламскую республику обсуждался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с пакистанским премьер-министром Шехбазом Шарифом в Астане на полях саммита ШОС. Кроме того, Новак рассказал, что Россия уже обеспечила поставки нефти в Пакистан в объеме 7 миллионов баррелей. Министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в прошлом году сообщал, что страна обсуждает подписание долгосрочного контракта с Россией о поставках ее нефти, думает об объемах в 0,7-1 миллион тонн в год.
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россия, пакистан, спг, мировая торговля
Энергетика, РОССИЯ, ПАКИСТАН, СПГ, мировая торговля
Пакистан ведет переговоры с Россией по поставкам СПГ
МИД Пакистана сообщил о переговорах с Россией по поставкам СПГ
ИСЛАМАБАД, 26 авг - ПРАЙМ. Россия и Пакистан ведут переговоры по поставкам сжиженного природного газа для долгосрочных потребностей Исламабада, сообщила РИА Новости официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч.
"Пакистан давно сотрудничает с РФ в энергетической сфере. Мы довольны тем, как прошли недавние переговоры между двумя сторонами по вопросам энергетического сотрудничества… Наши страны также обсуждают поставки СПГ для долгосрочных энергетических нужд Пакистана, эти переговоры будут продолжены", - сказала она.
"В прошлом году был подписан контракт на поставки энергоносителей… Первое судно в тестовом режиме доставило в Пакистан 100 тысяч тонн нефти в прошлом году. Мы очень довольны этим сотрудничеством", - добавила Балоч.
В июле вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что вопрос поставок СПГ в исламскую республику обсуждался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с пакистанским премьер-министром Шехбазом Шарифом в Астане на полях саммита ШОС. Кроме того, Новак рассказал, что Россия уже обеспечила поставки нефти в Пакистан в объеме 7 миллионов баррелей.
Министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в прошлом году сообщал, что страна обсуждает подписание долгосрочного контракта с Россией о поставках ее нефти, думает об объемах в 0,7-1 миллион тонн в год.
Россия в январе-июле сократила поставки СПГ в Китай