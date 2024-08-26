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Эксперт оценил динамику ключевой ставки ЦБ Турции - 26.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240826/stavka-851121148.html
Эксперт оценил динамику ключевой ставки ЦБ Турции
Эксперт оценил динамику ключевой ставки ЦБ Турции - 26.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил динамику ключевой ставки ЦБ Турции
Центральный банк Турции начиная с ноября может пойти на постепенное снижение ключевой ставки, до конца года она может быть снижена до 45% с нынешних 50%,... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T10:49+0300
2024-08-26T10:49+0300
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АНКАРА, 26 авг – ПРАЙМ. Центральный банк Турции начиная с ноября может пойти на постепенное снижение ключевой ставки, до конца года она может быть снижена до 45% с нынешних 50%, считает генеральный директор ведущего турецкого банка Isbank Хакан Аран. Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции на заседании 20 августа не изменил ключевую ставку, в пятый раз подряд оставив ее на уровне 50% годовых. Предпосылкой для понижения ставки станет устойчивое снижение инфляции, заявлял заместитель председателя ЦБ Турции Осман Акчай. "Когда 3 октября будет объявлено о сентябрьской инфляции, вероятно, годовая инфляция окажется ниже 50%, а ключевая ставка останется выше инфляции. Я не думаю, что в октябре будет принято быстрое решение, но я думаю, что постепенный процесс снижения процентной ставки может быть начат с ноябрьского заседания и ставка может быть снижена до 45% в конце 2024 года и до 25% в конце 2025 года", - приводит слова Арана газета Ekonomim. По его словам, Центральный банк Турции сохранит эту позицию, если на повестке дня не возникнет чрезвычайный риск, не начнется тенденция долларизации и сохранится доверие к лире. Аран заявил об ожиданиях банка относительно курса доллара по отношению к турецкой национальной валюте - лире, который в настоящее время составляет около 34 лир за доллар. Банк ожидает курс на уровне около 38 лир за доллар в конце года. Ведущие инвестиционные банки США прогнозируют, что ключевая ставка в Турции будет сохраняться на уровне 50% как минимум до ноября, но, возможно, продержится на нынешнем уровне и до конца года, написала ранее газета Dünya, ссылаясь на прогнозы Bank of America, Сiti и Morgan Stanley.
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турция, цб турции, курсы валют, денежно-кредитная политика
Экономика, ТУРЦИЯ, ЦБ Турции, Курсы валют, денежно-кредитная политика
10:49 26.08.2024
 
Эксперт оценил динамику ключевой ставки ЦБ Турции

Isbank: ЦБ Турции пойдет на постепенное снижение ставки с ноября, до 45% до конца года

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости
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АНКАРА, 26 авг – ПРАЙМ. Центральный банк Турции начиная с ноября может пойти на постепенное снижение ключевой ставки, до конца года она может быть снижена до 45% с нынешних 50%, считает генеральный директор ведущего турецкого банка Isbank Хакан Аран.
Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции на заседании 20 августа не изменил ключевую ставку, в пятый раз подряд оставив ее на уровне 50% годовых. Предпосылкой для понижения ставки станет устойчивое снижение инфляции, заявлял заместитель председателя ЦБ Турции Осман Акчай.
"Когда 3 октября будет объявлено о сентябрьской инфляции, вероятно, годовая инфляция окажется ниже 50%, а ключевая ставка останется выше инфляции. Я не думаю, что в октябре будет принято быстрое решение, но я думаю, что постепенный процесс снижения процентной ставки может быть начат с ноябрьского заседания и ставка может быть снижена до 45% в конце 2024 года и до 25% в конце 2025 года", - приводит слова Арана газета Ekonomim.
По его словам, Центральный банк Турции сохранит эту позицию, если на повестке дня не возникнет чрезвычайный риск, не начнется тенденция долларизации и сохранится доверие к лире.
Издательство Просвещение - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
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10:06
Аран заявил об ожиданиях банка относительно курса доллара по отношению к турецкой национальной валюте - лире, который в настоящее время составляет около 34 лир за доллар. Банк ожидает курс на уровне около 38 лир за доллар в конце года.
Ведущие инвестиционные банки США прогнозируют, что ключевая ставка в Турции будет сохраняться на уровне 50% как минимум до ноября, но, возможно, продержится на нынешнем уровне и до конца года, написала ранее газета Dünya, ссылаясь на прогнозы Bank of America, Сiti и Morgan Stanley.
 
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