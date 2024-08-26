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Суд запретил сделки с акциями российских компаний группы Raven
Суд запретил сделки с акциями российских компаний группы Raven - 26.08.2024, ПРАЙМ
Суд запретил сделки с акциями российских компаний группы Raven
Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России запретил регистрировать изменения структуры владения российскими логистическими компаниями,... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T09:52+0300
2024-08-26T09:52+0300
2024-08-26T09:52+0300
россия
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России запретил регистрировать изменения структуры владения российскими логистическими компаниями, ранее входившими в британскую Raven Property Group, а также сделки с недвижимостью, принадлежащей этим компаниям и новым владельцам российских активов Raven Игорю Богородову и Ярославу Шувалову. Как следует из опубликованного определения суда, эти обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры, в котором она требует признать незаконной передачу британской инвесткомпанией Raven Property Group Limited, владевшей обширной складской недвижимостью в России, своих российских активов местному менеджменту во главе с Богородовым. Иск принят к производству, предварительные слушания по делу назначены на 11 октября. Ответчиками в иске указаны Raven Property Group Limited, зарегистрированные в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited, а также Богородов и Шувалов. В качестве обеспечительных мер суд запретил ФНС России вносить изменения в ЕГРЮЛ в части реорганизации, ликвидации, изменения состава участников, смены руководителей 17 российских компаний (ООО и АО), владеющих складами в различных регионах, и эмиратской Dorfin Holdings Limited. Суд также запретил Росреестру вносить изменения в Единый государственный реестр недвижимости в отношении всех объектов, принадлежащих этим 18 компаниям, Богородову и Шувалову. Наконец, суд запретил регистратору "Р.О.С.Т." вносить любые изменения в реестр акционеров четырех из 17 компаний за исключением внесения таких изменений по заявлениям Росимущества. В своем иске Генпрокуратура оспаривает опционное соглашение между Raven Property, Богородовым и Шуваловым, по которому последние получили 92% и 8% акций Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd, став владельцами российских активов группы. В нарушение действующего законодательства, ФАС и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке не уведомлялись, уточняет истец. Генпрокуратура считает сделку притворной, требует признать ее недействительной как заведомо противную основам правопорядка или нравственности, а также "применить последствие недействительности (ничтожности) прикрываемой сделки – взыскать в доход Российской Федерации" акции и доли компаний, которыми владеют ответчики после заключения данной сделки. Инвесткомпания Raven Russia в связи с иском Генпрокуратуры выпустила релиз, в котором заявила, что "соблюдение действующего законодательства и добросовестность всегда были основными принципами деятельности компании на протяжении всего времени ее существования". Старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов оценил стоимость российских складских активов Raven Property Group в 120-160 миллиардов рублей.
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ПРАЙМ
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россия, суд
Суд запретил сделки с акциями российских компаний группы Raven
Суд запретил сделки с акциями и недвижимостью российских компаний группы Raven
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России запретил регистрировать изменения структуры владения российскими логистическими компаниями, ранее входившими в британскую Raven Property Group, а также сделки с недвижимостью, принадлежащей этим компаниям и новым владельцам российских активов Raven Игорю Богородову и Ярославу Шувалову.
Как следует из опубликованного определения суда, эти обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры, в котором она требует признать незаконной передачу британской инвесткомпанией Raven Property Group Limited, владевшей обширной складской недвижимостью в России, своих российских активов местному менеджменту во главе с Богородовым.
Иск принят к производству, предварительные слушания по делу назначены на 11 октября. Ответчиками в иске указаны Raven Property Group Limited, зарегистрированные в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited, а также Богородов и Шувалов.
В качестве обеспечительных мер суд запретил ФНС России вносить изменения в ЕГРЮЛ в части реорганизации, ликвидации, изменения состава участников, смены руководителей 17 российских компаний (ООО и АО), владеющих складами в различных регионах, и эмиратской Dorfin Holdings Limited.
Суд также запретил Росреестру вносить изменения в Единый государственный реестр недвижимости в отношении всех объектов, принадлежащих этим 18 компаниям, Богородову и Шувалову. Наконец, суд запретил регистратору "Р.О.С.Т." вносить любые изменения в реестр акционеров четырех из 17 компаний за исключением внесения таких изменений по заявлениям Росимущества.
В своем иске Генпрокуратура оспаривает опционное соглашение между Raven Property, Богородовым и Шуваловым, по которому последние получили 92% и 8% акций Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd, став владельцами российских активов группы. В нарушение действующего законодательства, ФАС и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке не уведомлялись, уточняет истец.
Генпрокуратура считает сделку притворной, требует признать ее недействительной как заведомо противную основам правопорядка или нравственности, а также "применить последствие недействительности (ничтожности) прикрываемой сделки – взыскать в доход Российской Федерации" акции и доли компаний, которыми владеют ответчики после заключения данной сделки.
Инвесткомпания Raven Russia в связи с иском Генпрокуратуры выпустила релиз, в котором заявила, что "соблюдение действующего законодательства и добросовестность всегда были основными принципами деятельности компании на протяжении всего времени ее существования". Старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов оценил стоимость российских складских активов Raven Property Group в 120-160 миллиардов рублей.