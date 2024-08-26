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В Wildberries объяснили приостановку иска Бакальчук о разводе - 26.08.2024, ПРАЙМ
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В Wildberries объяснили приостановку иска Бакальчук о разводе
В Wildberries объяснили приостановку иска Бакальчук о разводе - 26.08.2024, ПРАЙМ
В Wildberries объяснили приостановку иска Бакальчук о разводе
Суд приостановил рассмотрение иска основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака из-за запроса дополнительных документов, сообщили РИА... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T22:06+0300
2024-08-26T22:06+0300
wildberries
суд
развод
татьяна бакальчук
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Суд приостановил рассмотрение иска основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака из-за запроса дополнительных документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В компании объяснили, что движение искового заявления временно приостановлено по техническим причинам. Суд запросил дополнительные документы, которые в настоящее время подготавливаются. Они будут предоставлены в срок.Ранее в понедельник Савеловский суд Москвы продлил оставление без движения иска Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщили РИА Новости в суде.
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wildberries, суд, развод, татьяна бакальчук
Wildberries, суд, развод, Татьяна Бакальчук
22:06 26.08.2024
 
В Wildberries объяснили приостановку иска Бакальчук о разводе

Wildberries: суд запросил дополнительные документы по иску о разводе Бакальчуков

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 26 авг ПРАЙМ. Суд приостановил рассмотрение иска основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака из-за запроса дополнительных документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В компании объяснили, что движение искового заявления временно приостановлено по техническим причинам. Суд запросил дополнительные документы, которые в настоящее время подготавливаются. Они будут предоставлены в срок.
Ранее в понедельник Савеловский суд Москвы продлил оставление без движения иска Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщили РИА Новости в суде.
Пункт выдачи Wildberries в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
Бакальчук рассказал о кредитах Wildberries и риске дефолта
9 августа, 13:42
 
WildberriesсудразводТатьяна Бакальчук
 
 
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