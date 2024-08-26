https://1prime.ru/20240826/sud-851137655.html

В Wildberries объяснили приостановку иска Бакальчук о разводе

В Wildberries объяснили приостановку иска Бакальчук о разводе - 26.08.2024, ПРАЙМ

В Wildberries объяснили приостановку иска Бакальчук о разводе

Суд приостановил рассмотрение иска основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака из-за запроса дополнительных документов, сообщили РИА... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T22:06+0300

2024-08-26T22:06+0300

2024-08-26T22:06+0300

wildberries

суд

развод

татьяна бакальчук

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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Суд приостановил рассмотрение иска основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака из-за запроса дополнительных документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В компании объяснили, что движение искового заявления временно приостановлено по техническим причинам. Суд запросил дополнительные документы, которые в настоящее время подготавливаются. Они будут предоставлены в срок.Ранее в понедельник Савеловский суд Москвы продлил оставление без движения иска Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщили РИА Новости в суде.

https://1prime.ru/20240809/bakalchuk-850772872.html

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