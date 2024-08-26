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"Масштабная потеря": в Германии впали в отчаяние из-за провала ВСУ
"Масштабная потеря": в Германии впали в отчаяние из-за провала ВСУ - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Масштабная потеря": в Германии впали в отчаяние из-за провала ВСУ
Масштаб потерь Украины будет неизмерим в случае утраты Красноармейска в подконтрольном ВСУ Донецке. Такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке на... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T09:43+0300
2024-08-26T09:43+0300
2024-08-26T09:43+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Масштаб потерь Украины будет неизмерим в случае утраты Красноармейска в подконтрольном ВСУ Донецке. Такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X."Просто невозможно переоценить, что будет означать для всего украинского фронта на Востоке потеря Покровска", — сообщил он.Репке подчеркнул, что на текущий момент он не видит отимальных способов замедлить наступление российских войск на Красноармейском направлении нет. По его словам, действенной меры просто нет.Ранее британское издание Sunday Times писало, что Вооруженные силы Украины на фоне "авантюры" в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
"Масштабная потеря": в Германии впали в отчаяние из-за провала ВСУ
Репке: сдача Красноармейска станет для ВСУ потерей неизмеримого масштаба
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Масштаб потерь Украины будет неизмерим в случае утраты Красноармейска в подконтрольном ВСУ Донецке. Такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.
"Просто невозможно переоценить, что будет означать для всего украинского фронта на Востоке потеря Покровска", — сообщил он.
Репке подчеркнул, что на текущий момент он не видит отимальных способов замедлить наступление российских войск на Красноармейском направлении нет. По его словам, действенной меры просто нет.
Ранее британское издание Sunday Times писало, что Вооруженные силы Украины на фоне "авантюры" в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.
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