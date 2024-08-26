Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Масштабная потеря": в Германии впали в отчаяние из-за провала ВСУ - 26.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240826/svo-851117952.html
"Масштабная потеря": в Германии впали в отчаяние из-за провала ВСУ
"Масштабная потеря": в Германии впали в отчаяние из-за провала ВСУ - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Масштабная потеря": в Германии впали в отчаяние из-за провала ВСУ
Масштаб потерь Украины будет неизмерим в случае утраты Красноармейска в подконтрольном ВСУ Донецке. Такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке на... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T09:43+0300
2024-08-26T09:43+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Масштаб потерь Украины будет неизмерим в случае утраты Красноармейска в подконтрольном ВСУ Донецке. Такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X."Просто невозможно переоценить, что будет означать для всего украинского фронта на Востоке потеря Покровска", — сообщил он.Репке подчеркнул, что на текущий момент он не видит отимальных способов замедлить наступление российских войск на Красноармейском направлении нет. По его словам, действенной меры просто нет.Ранее британское издание Sunday Times писало, что Вооруженные силы Украины на фоне "авантюры" в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.
https://1prime.ru/20240825/gimn-851113114.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c7f7396bef326998b917380a94484199.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
09:43 26.08.2024
 
"Масштабная потеря": в Германии впали в отчаяние из-за провала ВСУ

Репке: сдача Красноармейска станет для ВСУ потерей неизмеримого масштаба

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Масштаб потерь Украины будет неизмерим в случае утраты Красноармейска в подконтрольном ВСУ Донецке. Такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.
"Просто невозможно переоценить, что будет означать для всего украинского фронта на Востоке потеря Покровска", — сообщил он.
Репке подчеркнул, что на текущий момент он не видит отимальных способов замедлить наступление российских войск на Красноармейском направлении нет. По его словам, действенной меры просто нет.
Ранее британское издание Sunday Times писало, что Вооруженные силы Украины на фоне "авантюры" в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
На Украине уволили чиновницу, отказавшуюся встать во время гимна
Вчера, 20:24
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала