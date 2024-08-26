Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин уделяет приоритетное внимание данным о ходе СВО, заявил Песков - 26.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240826/svo-851124757.html
Путин уделяет приоритетное внимание данным о ходе СВО, заявил Песков
Путин уделяет приоритетное внимание данным о ходе СВО, заявил Песков - 26.08.2024, ПРАЙМ
Путин уделяет приоритетное внимание данным о ходе СВО, заявил Песков
Российский президент Владимир Путин считает получение информации о ходе специальной военной операции от тех, кто занимается ее ведением на линии фронта,... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T12:43+0300
2024-08-26T12:43+0300
россия
сво
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849938555_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_72237b8f4ee7c425988afeff834ca669.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин считает получение информации о ходе специальной военной операции от тех, кто занимается ее ведением на линии фронта, приоритетом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Президент уделяет приоритетное внимание именно получению данных и информации непосредственно от тех, кто на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции", - сказал он журналистам.Песков добавил, что глава государства постоянно получает информацию о ходе СВО из первых рук. По его словам, это также является работой президента, который оперирует полученными данными в конкретных ситуациях. Говоря с ходе спецоперации, пресс-секретарь российского президента сообщил, что удары Вооруженных сил России наносятся по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам.
https://1prime.ru/20240802/peskov-850624023.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849938555_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f42a8368e00c719fad10b20df2e8e0c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сво, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, СВО, Дмитрий Песков, Владимир Путин
12:43 26.08.2024
 
Путин уделяет приоритетное внимание данным о ходе СВО, заявил Песков

Песков: Путин получает информацию о ходе спецоперации из первых рук

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин считает получение информации о ходе специальной военной операции от тех, кто занимается ее ведением на линии фронта, приоритетом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент уделяет приоритетное внимание именно получению данных и информации непосредственно от тех, кто на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции", - сказал он журналистам.
Песков добавил, что глава государства постоянно получает информацию о ходе СВО из первых рук. По его словам, это также является работой президента, который оперирует полученными данными в конкретных ситуациях.
Говоря с ходе спецоперации, пресс-секретарь российского президента сообщил, что удары Вооруженных сил России наносятся по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
Песков приоткрыл завесу тайны над обменом заключенными между РФ и Западом
2 августа, 13:12
 
РОССИЯСВОДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала