https://1prime.ru/20240826/svo-851124757.html

Путин уделяет приоритетное внимание данным о ходе СВО, заявил Песков

Путин уделяет приоритетное внимание данным о ходе СВО, заявил Песков - 26.08.2024, ПРАЙМ

Путин уделяет приоритетное внимание данным о ходе СВО, заявил Песков

Российский президент Владимир Путин считает получение информации о ходе специальной военной операции от тех, кто занимается ее ведением на линии фронта,... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T12:43+0300

2024-08-26T12:43+0300

2024-08-26T12:43+0300

россия

сво

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин считает получение информации о ходе специальной военной операции от тех, кто занимается ее ведением на линии фронта, приоритетом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Президент уделяет приоритетное внимание именно получению данных и информации непосредственно от тех, кто на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции", - сказал он журналистам.Песков добавил, что глава государства постоянно получает информацию о ходе СВО из первых рук. По его словам, это также является работой президента, который оперирует полученными данными в конкретных ситуациях. Говоря с ходе спецоперации, пресс-секретарь российского президента сообщил, что удары Вооруженных сил России наносятся по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам.

https://1prime.ru/20240802/peskov-850624023.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сво, дмитрий песков, владимир путин