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Путин уделяет приоритетное внимание данным о ходе СВО, заявил Песков
Путин уделяет приоритетное внимание данным о ходе СВО, заявил Песков - 26.08.2024, ПРАЙМ
Путин уделяет приоритетное внимание данным о ходе СВО, заявил Песков
Российский президент Владимир Путин считает получение информации о ходе специальной военной операции от тех, кто занимается ее ведением на линии фронта,... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T12:43+0300
2024-08-26T12:43+0300
2024-08-26T12:43+0300
россия
сво
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин считает получение информации о ходе специальной военной операции от тех, кто занимается ее ведением на линии фронта, приоритетом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Президент уделяет приоритетное внимание именно получению данных и информации непосредственно от тех, кто на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции", - сказал он журналистам.Песков добавил, что глава государства постоянно получает информацию о ходе СВО из первых рук. По его словам, это также является работой президента, который оперирует полученными данными в конкретных ситуациях. Говоря с ходе спецоперации, пресс-секретарь российского президента сообщил, что удары Вооруженных сил России наносятся по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам.
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россия, сво, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, СВО, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин уделяет приоритетное внимание данным о ходе СВО, заявил Песков
Песков: Путин получает информацию о ходе спецоперации из первых рук
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин считает получение информации о ходе специальной военной операции от тех, кто занимается ее ведением на линии фронта, приоритетом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент уделяет приоритетное внимание именно получению данных и информации непосредственно от тех, кто на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции", - сказал он журналистам.
Песков добавил, что глава государства постоянно получает информацию о ходе СВО из первых рук. По его словам, это также является работой президента, который оперирует полученными данными в конкретных ситуациях.
Говоря с ходе спецоперации, пресс-секретарь российского президента сообщил, что удары Вооруженных сил России наносятся по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам.
Песков приоткрыл завесу тайны над обменом заключенными между РФ и Западом