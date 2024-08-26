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"Стал неуязвимым". В США оценили систему защиты российского танка Т-90М - 26.08.2024, ПРАЙМ
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"Стал неуязвимым". В США оценили систему защиты российского танка Т-90М
"Стал неуязвимым". В США оценили систему защиты российского танка Т-90М - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Стал неуязвимым". В США оценили систему защиты российского танка Т-90М
Российский танк Т-90М, самый эффективный танк на вооружении ВС страны, получил новую систему активной защиты "Арена-М", передает издание Military Watch... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T12:31+0300
2024-08-26T12:31+0300
вооружения
россия
танки
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский танк Т-90М, самый эффективный танк на вооружении ВС страны, получил новую систему активной защиты "Арена-М", передает издание Military Watch Magazine.Согласно изданию, новая система позволяет не только предупреждать экипаж о приближающихся угрозах, но и автоматически отслеживать и перехватывать их. Раньше танки Т-90М были оснащены системой обороны "Штора", которая не могла поразить приближающиеся снаряды, а только предупреждала экипаж и помогала танкам маскироваться.В отличие от этой системы, "Арена-М" использует радиолокационную систему для непрерывного мониторинга окружающей среды и автоматического перехвата угроз. Она способна перехватывать ракеты, управляемые снаряды и противотанковые снаряды на расстоянии до 50 метров и со скоростью до тысячи метров в секунду.Ожидается, что новая система появится на танках Т-90М к 2025 году. Эта модернизация является ответом на развертывание подобных систем на западных танках, таких как M1A1 Abrams, Leopard 2 и Challenger 2, которые показали свою уязвимость в боевых действиях на Украине.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, танки
Вооружения, РОССИЯ, Танки
12:31 26.08.2024
 
"Стал неуязвимым". В США оценили систему защиты российского танка Т-90М

MWM: российские танки Т-90М получили новую систему активной защиты “Арена-М”

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М Прорыв - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский танк Т-90М, самый эффективный танк на вооружении ВС страны, получил новую систему активной защиты "Арена-М", передает издание Military Watch Magazine.
Согласно изданию, новая система позволяет не только предупреждать экипаж о приближающихся угрозах, но и автоматически отслеживать и перехватывать их. Раньше танки Т-90М были оснащены системой обороны "Штора", которая не могла поразить приближающиеся снаряды, а только предупреждала экипаж и помогала танкам маскироваться.
В отличие от этой системы, "Арена-М" использует радиолокационную систему для непрерывного мониторинга окружающей среды и автоматического перехвата угроз. Она способна перехватывать ракеты, управляемые снаряды и противотанковые снаряды на расстоянии до 50 метров и со скоростью до тысячи метров в секунду.
Ожидается, что новая система появится на танках Т-90М к 2025 году. Эта модернизация является ответом на развертывание подобных систем на западных танках, таких как M1A1 Abrams, Leopard 2 и Challenger 2, которые показали свою уязвимость в боевых действиях на Украине.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Танк Т-14 Армата - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
В пятерке лучших. В США оценили новые российские танки
24 августа, 21:48
 
ВооруженияРОССИЯТанки
 
 
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