https://1prime.ru/20240826/tank-851124337.html

"Стал неуязвимым". В США оценили систему защиты российского танка Т-90М

"Стал неуязвимым". В США оценили систему защиты российского танка Т-90М - 26.08.2024, ПРАЙМ

"Стал неуязвимым". В США оценили систему защиты российского танка Т-90М

Российский танк Т-90М, самый эффективный танк на вооружении ВС страны, получил новую систему активной защиты "Арена-М", передает издание Military Watch... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T12:31+0300

2024-08-26T12:31+0300

2024-08-26T12:31+0300

вооружения

россия

танки

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский танк Т-90М, самый эффективный танк на вооружении ВС страны, получил новую систему активной защиты "Арена-М", передает издание Military Watch Magazine.Согласно изданию, новая система позволяет не только предупреждать экипаж о приближающихся угрозах, но и автоматически отслеживать и перехватывать их. Раньше танки Т-90М были оснащены системой обороны "Штора", которая не могла поразить приближающиеся снаряды, а только предупреждала экипаж и помогала танкам маскироваться.В отличие от этой системы, "Арена-М" использует радиолокационную систему для непрерывного мониторинга окружающей среды и автоматического перехвата угроз. Она способна перехватывать ракеты, управляемые снаряды и противотанковые снаряды на расстоянии до 50 метров и со скоростью до тысячи метров в секунду.Ожидается, что новая система появится на танках Т-90М к 2025 году. Эта модернизация является ответом на развертывание подобных систем на западных танках, таких как M1A1 Abrams, Leopard 2 и Challenger 2, которые показали свою уязвимость в боевых действиях на Украине.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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