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Мизулина: Telegram не передаст переписки пользователей третьим лицам - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Мизулина: Telegram не передаст переписки пользователей третьим лицам
Мизулина: Telegram не передаст переписки пользователей третьим лицам - 26.08.2024, ПРАЙМ
Мизулина: Telegram не передаст переписки пользователей третьим лицам
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram- канале выразила уверенность, что мессенджер никогда не передаст переписки пользователей... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T12:20+0300
2024-08-26T12:20+0300
павел дуров
арест
франция
telegram
мессенджер telegram
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram- канале выразила уверенность, что мессенджер никогда не передаст переписки пользователей третьим лицам. "Представьте, что у Дурова есть некий "магический" ключ, который сразу открывает доступ к огромным объемам информации. На самом деле, всё работает иначе. Даже при самом сильном давлении получить полный доступ к перепискам невозможно", - написала Мизулина.Арест Павла Дурова во Франции поднимает серьезные вопросы о будущем конфиденциальности в Интернете и независимости технологических компаний. Многие эксперты и участники рыка рассматривают эти действия как попытку установить более жесткий контроль над цифровыми коммуникациями под предлогом борьбы с преступностью. Ключевой вопрос -сможет ли Telegram продолжить свою работу в случае длительного ареста Дурова, отметил в разговоре с "Праймом" владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
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павел дуров, арест, франция, telegram, мессенджер telegram, telegram-каналы
Павел Дуров, арест, ФРАНЦИЯ, Telegram, мессенджер Telegram, Telegram-каналы
12:20 26.08.2024
 
Мизулина: Telegram не передаст переписки пользователей третьим лицам

Мизулина: Telegram никогда не передаст переписки пользователей третьим лицам

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram- канале выразила уверенность, что мессенджер никогда не передаст переписки пользователей третьим лицам.
"Представьте, что у Дурова есть некий "магический" ключ, который сразу открывает доступ к огромным объемам информации. На самом деле, всё работает иначе. Даже при самом сильном давлении получить полный доступ к перепискам невозможно", - написала Мизулина.
Арест Павла Дурова во Франции поднимает серьезные вопросы о будущем конфиденциальности в Интернете и независимости технологических компаний. Многие эксперты и участники рыка рассматривают эти действия как попытку установить более жесткий контроль над цифровыми коммуникациями под предлогом борьбы с преступностью. Ключевой вопрос -сможет ли Telegram продолжить свою работу в случае длительного ареста Дурова, отметил в разговоре с "Праймом" владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
#Павел Дуров
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Павел ДуроварестФРАНЦИЯTelegramмессенджер TelegramTelegram-каналы
 
 
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