https://1prime.ru/20240826/telegram-851124079.html
Мизулина: Telegram не передаст переписки пользователей третьим лицам
Мизулина: Telegram не передаст переписки пользователей третьим лицам - 26.08.2024, ПРАЙМ
Мизулина: Telegram не передаст переписки пользователей третьим лицам
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram- канале выразила уверенность, что мессенджер никогда не передаст переписки пользователей... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T12:20+0300
2024-08-26T12:20+0300
2024-08-26T12:20+0300
павел дуров
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram- канале выразила уверенность, что мессенджер никогда не передаст переписки пользователей третьим лицам. "Представьте, что у Дурова есть некий "магический" ключ, который сразу открывает доступ к огромным объемам информации. На самом деле, всё работает иначе. Даже при самом сильном давлении получить полный доступ к перепискам невозможно", - написала Мизулина.Арест Павла Дурова во Франции поднимает серьезные вопросы о будущем конфиденциальности в Интернете и независимости технологических компаний. Многие эксперты и участники рыка рассматривают эти действия как попытку установить более жесткий контроль над цифровыми коммуникациями под предлогом борьбы с преступностью. Ключевой вопрос -сможет ли Telegram продолжить свою работу в случае длительного ареста Дурова, отметил в разговоре с "Праймом" владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
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павел дуров, арест, франция, telegram, мессенджер telegram, telegram-каналы
Павел Дуров, арест, ФРАНЦИЯ, Telegram, мессенджер Telegram, Telegram-каналы
Мизулина: Telegram не передаст переписки пользователей третьим лицам
Мизулина: Telegram никогда не передаст переписки пользователей третьим лицам