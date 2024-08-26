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Telegram и другие соцсети обязаны сотрудничать с властями, заявили в ЕК - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Telegram и другие соцсети обязаны сотрудничать с властями, заявили в ЕК
Telegram и другие соцсети обязаны сотрудничать с властями, заявили в ЕК - 26.08.2024, ПРАЙМ
Telegram и другие соцсети обязаны сотрудничать с властями, заявили в ЕК
Telegram, подобно другим онлайн-платформам, обязан соблюдать законы ЕС и сотрудничать с властями. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Еврокомиссии. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T17:26+0300
2024-08-26T17:26+0300
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ек
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Telegram, подобно другим онлайн-платформам, обязан соблюдать законы ЕС и сотрудничать с властями. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Еврокомиссии."Telegram, как и все онлайн-платформы, работающие в ЕС, должны с 17 февраля 2024 года соблюдать общие положения DSA (Закона о цифровых услугах ЕС - ред.). DSA устанавливает обязательства для всех онлайн-платформ, чтобы гарантировать, что все в ЕС могут доверять их услугам", - заявили изданию.Отмечается, что DSA требует, чтобы платформы предоставляли пользователям средства для отметки незаконного контента и сотрудничали с национальными властями, а также предоставляли информацию об аккаунтах, подозреваемых в преступлениях. Национальные регуляторы цифровых услуг отвечают за контроль за соблюдением этих обязательств.Вечером 24 августа французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.Ранее в Еврокомиссии заявили, что не комментируют задержание Дурова, так как это "индивидуальный случай". Однако французские СМИ сообщали о возможных обвинениях в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег, за что бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
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telegram, ек, ес
Telegram, ЕК, ЕС
17:26 26.08.2024
 
Telegram и другие соцсети обязаны сотрудничать с властями, заявили в ЕК

Еврокомиссия: Telegram и другие соцсети обязаны сотрудничать с властями стран ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Telegram, подобно другим онлайн-платформам, обязан соблюдать законы ЕС и сотрудничать с властями. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Еврокомиссии.
"Telegram, как и все онлайн-платформы, работающие в ЕС, должны с 17 февраля 2024 года соблюдать общие положения DSA (Закона о цифровых услугах ЕС - ред.). DSA устанавливает обязательства для всех онлайн-платформ, чтобы гарантировать, что все в ЕС могут доверять их услугам", - заявили изданию.
Отмечается, что DSA требует, чтобы платформы предоставляли пользователям средства для отметки незаконного контента и сотрудничали с национальными властями, а также предоставляли информацию об аккаунтах, подозреваемых в преступлениях. Национальные регуляторы цифровых услуг отвечают за контроль за соблюдением этих обязательств.
Вечером 24 августа французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что не комментируют задержание Дурова, так как это "индивидуальный случай". Однако французские СМИ сообщали о возможных обвинениях в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег, за что бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
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