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У пользователей Telegram возникли проблемы с внутренним криптокошельком
У пользователей Telegram возникли проблемы с внутренним криптокошельком - 26.08.2024, ПРАЙМ
У пользователей Telegram возникли проблемы с внутренним криптокошельком
Внутренний криптовалютный кошелек в Telegram работает с задержкой у некоторых пользователей, передает корреспондент РИА Новости. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T19:33+0300
2024-08-26T19:33+0300
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Внутренний криптовалютный кошелек в Telegram работает с задержкой у некоторых пользователей, передает корреспондент РИА Новости. В свою очередь на главной странице кошелька написано о технических проблемах: депозиты в сети TON зачисляются с задержкой. Уточняется, что когда сеть стабилизируется, депозиты будут обработаны автоматически.Однако все вкладки сервиса функционируют. Пользователь может посмотреть свои бонусы в кошельке, курс и проверить историю транзакций. 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Он может быть причастен к ряду преступлений, в том числе из-за отказа от сотрудничества с властями Франции. Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://1prime.ru/20240826/durov-851135629.html
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криптокошельки, telegram, мессенджер telegram
Криптовалюта, криптокошельки, Telegram, мессенджер Telegram
У пользователей Telegram возникли проблемы с внутренним криптокошельком
У некоторых пользователей Telegram внутренний криптокошелек работает с задержкой
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Внутренний криптовалютный кошелек в Telegram работает с задержкой у некоторых пользователей, передает корреспондент РИА Новости.
В свою очередь на главной странице кошелька написано о технических проблемах: депозиты в сети TON зачисляются с задержкой. Уточняется, что когда сеть стабилизируется, депозиты будут обработаны автоматически.
Однако все вкладки сервиса функционируют. Пользователь может посмотреть свои бонусы в кошельке, курс и проверить историю транзакций.
Прокуратура Франции раскрыла подробности дела Павла Дурова
24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Он может быть причастен к ряду преступлений, в том числе из-за отказа от сотрудничества с властями Франции. Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.