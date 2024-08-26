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У пользователей Telegram возникли проблемы с внутренним криптокошельком

У пользователей Telegram возникли проблемы с внутренним криптокошельком - 26.08.2024, ПРАЙМ

У пользователей Telegram возникли проблемы с внутренним криптокошельком

Внутренний криптовалютный кошелек в Telegram работает с задержкой у некоторых пользователей, передает корреспондент РИА Новости. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T19:33+0300

2024-08-26T19:33+0300

2024-08-26T19:34+0300

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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Внутренний криптовалютный кошелек в Telegram работает с задержкой у некоторых пользователей, передает корреспондент РИА Новости. В свою очередь на главной странице кошелька написано о технических проблемах: депозиты в сети TON зачисляются с задержкой. Уточняется, что когда сеть стабилизируется, депозиты будут обработаны автоматически.Однако все вкладки сервиса функционируют. Пользователь может посмотреть свои бонусы в кошельке, курс и проверить историю транзакций. 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Он может быть причастен к ряду преступлений, в том числе из-за отказа от сотрудничества с властями Франции. Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://1prime.ru/20240826/durov-851135629.html

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