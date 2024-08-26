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У пользователей Telegram возникли проблемы с внутренним криптокошельком - 26.08.2024, ПРАЙМ
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У пользователей Telegram возникли проблемы с внутренним криптокошельком
У пользователей Telegram возникли проблемы с внутренним криптокошельком - 26.08.2024, ПРАЙМ
У пользователей Telegram возникли проблемы с внутренним криптокошельком
Внутренний криптовалютный кошелек в Telegram работает с задержкой у некоторых пользователей, передает корреспондент РИА Новости. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T19:33+0300
2024-08-26T19:34+0300
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Внутренний криптовалютный кошелек в Telegram работает с задержкой у некоторых пользователей, передает корреспондент РИА Новости. В свою очередь на главной странице кошелька написано о технических проблемах: депозиты в сети TON зачисляются с задержкой. Уточняется, что когда сеть стабилизируется, депозиты будут обработаны автоматически.Однако все вкладки сервиса функционируют. Пользователь может посмотреть свои бонусы в кошельке, курс и проверить историю транзакций. 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Он может быть причастен к ряду преступлений, в том числе из-за отказа от сотрудничества с властями Франции. Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://1prime.ru/20240826/durov-851135629.html
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криптокошельки, telegram, мессенджер telegram
Криптовалюта, криптокошельки, Telegram, мессенджер Telegram
19:33 26.08.2024 (обновлено: 19:34 26.08.2024)
 
У пользователей Telegram возникли проблемы с внутренним криптокошельком

У некоторых пользователей Telegram внутренний криптокошелек работает с задержкой

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 авг ПРАЙМ. Внутренний криптовалютный кошелек в Telegram работает с задержкой у некоторых пользователей, передает корреспондент РИА Новости.
В свою очередь на главной странице кошелька написано о технических проблемах: депозиты в сети TON зачисляются с задержкой. Уточняется, что когда сеть стабилизируется, депозиты будут обработаны автоматически.
Однако все вкладки сервиса функционируют. Пользователь может посмотреть свои бонусы в кошельке, курс и проверить историю транзакций.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
Прокуратура Франции раскрыла подробности дела Павла Дурова
18:36
24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Он может быть причастен к ряду преступлений, в том числе из-за отказа от сотрудничества с властями Франции. Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
 
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