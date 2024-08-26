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Установлены потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту

Установлены потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту - 26.08.2024, ПРАЙМ

Установлены потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту

Российское Министерство обороны, два предприятия и некоторые россияне признаны потерпевшыми в террористическом акте на Крымском мосту в 2022 году, следует из... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T05:57+0300

2024-08-26T05:57+0300

2024-08-26T05:57+0300

россия

крымский мост

теракт

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российское Министерство обороны, два предприятия и некоторые россияне признаны потерпевшыми в террористическом акте на Крымском мосту в 2022 году, следует из судебных материалов, которые приводят РИА Новости.Таким образом, потерпевшие, которыми оказались компании ООО "Профит Рейл", ООО "Урал Логистика" и российское оборонное ведомство предъявили обвинение к 12 фигурантам.Согласно документам, вышеупомянутые лица признаны гражданскими истцами по данному уголовному делу. Суммы исковых требований не уточняются.Террористический акт на Крымском мосту случился утром 8 октября 2022 года, когда на мосту был взорван грузовик, после чего произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Также два автомобильных пролета моста часто обрушились, в результате чего погибли четыре человека.

https://1prime.ru/20240516/dron-848228913.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крымский мост, теракт