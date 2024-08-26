https://1prime.ru/20240826/toncoin-851130602.html

Криптовалюта Toncoin дешевеет на 19% с момента задержания Дурова

Криптовалюта Toncoin дешевеет на 19% с момента задержания Дурова - 26.08.2024, ПРАЙМ

Криптовалюта Toncoin дешевеет на 19% с момента задержания Дурова

Стоимость криптовалюты Toncoin, которая связана с проектом TON основателя Telegram Павла Дурова, упала почти на 19% с момента его задержания властями во... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T16:06+0300

2024-08-26T16:06+0300

2024-08-26T16:06+0300

павел дуров

франция

рынок криптовалюты

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Toncoin, которая связана с проектом TON основателя Telegram Павла Дурова, упала почти на 19% с момента его задержания властями во Франции, следует из данных торгов. По состоянию на 15.51 мск стоимость Toncoin падает на 2,23% - до 5,53 доллара. До появления сообщений о задержании Дурова криптовалюта стоила 6,81 доллара. Таким образом, с этого значения Toncoin подешевел на 18,8%. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

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павел дуров, франция, рынок криптовалюты, операции с криптовалютой