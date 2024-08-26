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Криптовалюта Toncoin дешевеет на 19% с момента задержания Дурова - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Криптовалюта Toncoin дешевеет на 19% с момента задержания Дурова
Криптовалюта Toncoin дешевеет на 19% с момента задержания Дурова - 26.08.2024, ПРАЙМ
Криптовалюта Toncoin дешевеет на 19% с момента задержания Дурова
Стоимость криптовалюты Toncoin, которая связана с проектом TON основателя Telegram Павла Дурова, упала почти на 19% с момента его задержания властями во... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T16:06+0300
2024-08-26T16:06+0300
павел дуров
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Toncoin, которая связана с проектом TON основателя Telegram Павла Дурова, упала почти на 19% с момента его задержания властями во Франции, следует из данных торгов. По состоянию на 15.51 мск стоимость Toncoin падает на 2,23% - до 5,53 доллара. До появления сообщений о задержании Дурова криптовалюта стоила 6,81 доллара. Таким образом, с этого значения Toncoin подешевел на 18,8%. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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павел дуров, франция, рынок криптовалюты, операции с криптовалютой
Павел Дуров, ФРАНЦИЯ, рынок криптовалюты, операции с криптовалютой
16:06 26.08.2024
 
Криптовалюта Toncoin дешевеет на 19% с момента задержания Дурова

Криптовалюта Toncoin дешевеет на 19% с момента задержания Дурова

© instagram Павел Дуров
Павел Дуров
© instagram
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Toncoin, которая связана с проектом TON основателя Telegram Павла Дурова, упала почти на 19% с момента его задержания властями во Франции, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.51 мск стоимость Toncoin падает на 2,23% - до 5,53 доллара. До появления сообщений о задержании Дурова криптовалюта стоила 6,81 доллара. Таким образом, с этого значения Toncoin подешевел на 18,8%.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
#Павел Дуров
Арест Павла Дурова во Франции: последствия для рынка и будущее Telegram
06:15
 
Павел ДуровФРАНЦИЯрынок криптовалютыоперации с криптовалютой
 
 
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