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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% по итогам торгов понедельника
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% по итогам торгов понедельника - 26.08.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% по итогам торгов понедельника
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника поднялись на 3% – до 436 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 26.08.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника поднялись на 3% – до 436 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 423,5 доллара (+0,1%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 417,9 доллара (-1,2%), ценовой максимум – 437,7 доллара (+3,4%). Последние фьючерсы торговались по 435,8 доллара (+3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 423,1 доллара за тысячу кубометров. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Официальный представитель компании Сергей Куприянов отмечал, что события в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ, был зафиксирован годовой пик биржевых цен, и в связи с этим возникает вопрос, кому это выгодно. Средние котировки в прошлом году составили около 460 долларов за тысячу кубометров газа. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов.
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рынки, газ, биржа ice
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% по итогам торгов понедельника
ICE: цены на газ в Европе выросли на 3% по итогам торгов понедельника
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника поднялись на 3% – до 436 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 423,5 доллара (+0,1%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 417,9 доллара (-1,2%), ценовой максимум – 437,7 доллара (+3,4%). Последние фьючерсы торговались по 435,8 доллара (+3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 423,1 доллара за тысячу кубометров.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Биржевые цены на газ в Европе превысили $430 за тысячу кубометров
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Официальный представитель компании Сергей Куприянов отмечал, что события в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ, был зафиксирован годовой пик биржевых цен, и в связи с этим возникает вопрос, кому это выгодно.
Средние котировки в прошлом году составили около 460 долларов за тысячу кубометров газа. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов.