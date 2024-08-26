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Россиянам рассказали, что подорожало почти на четверть перед 1 сентября

Россиянам рассказали, что подорожало почти на четверть перед 1 сентября - 26.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, что подорожало почти на четверть перед 1 сентября

Цветы в России накануне Дня знаний - в августе - подорожали более чем на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года, так, средняя стоимость букета по | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T06:18+0300

2024-08-26T06:18+0300

2024-08-26T07:33+0300

россия

школьники

1 сентября

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Цветы в России накануне Дня знаний - в августе - подорожали более чем на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года, так, средняя стоимость букета по стране составила почти 1,8 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты компании "Эвотор", производителя онлайн-касс. "Накануне Дня знаний IT-компания "Эвотор" проанализировала среднюю стоимость букета цветов в разных регионах за 1-20 августа 2024 года. По стране в целом средняя стоимость букета в августе составила 1,788 тысячи рублей, что на 26% выше, чем в прошлом году", - говорится в исследовании. Так, по подсчетам аналитиков, средняя цена розы выросла на 9% год к году, до 170 рублей за штуку. В свою очередь хризантема подорожала на 18%, до 195 рублей за штуку. Отмечается, что больше всего на цветы тратятся москвичи: в столице средняя цена букета составила 2,3 тысячи рублей. Средняя стоимость цветов в Краснодарском крае - 2,2 тысячи рублей, Иркутской области - 2,17 тысячи рубля, в Приморье - 2,1 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге - 2 тысячи рублей. Меньше, чем в среднем по России, тратят на цветы, например, в Свердловской области. Там цена за букет составляет 1,7 тысячи рублей. В Самарской и Калининградской областях в среднем букет сейчас обходится в 1,6 тысячи рублей, в Челябинской области - в 1,56 тысячи, в Нижегородской области - в 1,5 тысячи, в Пермском крае - в 1,2 тысячи, а в Карелии - 1,1 тысячи рублей. Ниже всего средняя стоимость букета оказалась в Псковской области составив меньше 1 тысячи - 994 рубля.

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россия, школьники, 1 сентября