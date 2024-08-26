https://1prime.ru/20240826/turtsiya-851121166.html

Турецкая партия призвала направить ноту США из-за давления на торговлю с РФ

Турецкая партия призвала направить ноту США из-за давления на торговлю с РФ - 26.08.2024, ПРАЙМ

Турецкая партия призвала направить ноту США из-за давления на торговлю с РФ

Партия "Vatan" ("Родина") призывает турецкое правительство направить Соединенным Штатам ноту в связи с их давлением на торгующие с Россией компании. Об этом... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T10:49+0300

2024-08-26T10:49+0300

2024-08-26T10:49+0300

россия

турция

сша

мировая торговля

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АНКАРА, 26 авг - ПРАЙМ. Партия "Vatan" ("Родина") призывает турецкое правительство направить Соединенным Штатам ноту в связи с их давлением на торгующие с Россией компании. Об этом сообщает издание Aydınlık "Оценивая вмешательство в торговые отношения Турции, Хакан Топкурулу, заместитель председателя партии "Vatan" Хакан Топкурулу, отвечающий за экономическую политику, отметил, что правительство должно направить ноту США", - пишет газета.Кроме того, как утверждают представители партии, США из-за невозможности победить Россию в военном плане пытаются нанести ей поражение в торговом. Главным инструментов для этого являются санкции, с помощью которых Вашингтон пытается отрезать Анкару от Москвы.Ранее турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявлял, что США, используя давление на Анкару по вопросу санкций, могут попытаться полностью разорвать отношения Турции и России.

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россия, турция, сша, мировая торговля