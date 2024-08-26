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Турецкая партия призвала направить ноту США из-за давления на торговлю с РФ - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Турецкая партия призвала направить ноту США из-за давления на торговлю с РФ
Турецкая партия призвала направить ноту США из-за давления на торговлю с РФ - 26.08.2024, ПРАЙМ
Турецкая партия призвала направить ноту США из-за давления на торговлю с РФ
Партия "Vatan" ("Родина") призывает турецкое правительство направить Соединенным Штатам ноту в связи с их давлением на торгующие с Россией компании. Об этом... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T10:49+0300
2024-08-26T10:49+0300
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турция
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мировая торговля
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АНКАРА, 26 авг - ПРАЙМ. Партия "Vatan" ("Родина") призывает турецкое правительство направить Соединенным Штатам ноту в связи с их давлением на торгующие с Россией компании. Об этом сообщает издание Aydınlık "Оценивая вмешательство в торговые отношения Турции, Хакан Топкурулу, заместитель председателя партии "Vatan" Хакан Топкурулу, отвечающий за экономическую политику, отметил, что правительство должно направить ноту США", - пишет газета.Кроме того, как утверждают представители партии, США из-за невозможности победить Россию в военном плане пытаются нанести ей поражение в торговом. Главным инструментов для этого являются санкции, с помощью которых Вашингтон пытается отрезать Анкару от Москвы.Ранее турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявлял, что США, используя давление на Анкару по вопросу санкций, могут попытаться полностью разорвать отношения Турции и России.
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россия, турция, сша, мировая торговля
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, США, мировая торговля
10:49 26.08.2024
 
Турецкая партия призвала направить ноту США из-за давления на торговлю с РФ

Aydınlık: партия Турции призвала направить ноту США из-за давления на торговлю с РФ

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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АНКАРА, 26 авг - ПРАЙМ. Партия "Vatan" ("Родина") призывает турецкое правительство направить Соединенным Штатам ноту в связи с их давлением на торгующие с Россией компании. Об этом сообщает издание Aydınlık
"Оценивая вмешательство в торговые отношения Турции, Хакан Топкурулу, заместитель председателя партии "Vatan" Хакан Топкурулу, отвечающий за экономическую политику, отметил, что правительство должно направить ноту США", - пишет газета.
Кроме того, как утверждают представители партии, США из-за невозможности победить Россию в военном плане пытаются нанести ей поражение в торговом. Главным инструментов для этого являются санкции, с помощью которых Вашингтон пытается отрезать Анкару от Москвы.
Ранее турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявлял, что США, используя давление на Анкару по вопросу санкций, могут попытаться полностью разорвать отношения Турции и России.
Россия и Турция
США могут попытаться разорвать отношения Турции и России, сообщил эксперт
22 августа, 07:15
 
РОССИЯТУРЦИЯСШАмировая торговля
 
 
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