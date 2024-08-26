Минобороны назвало цели массированного удара по Украине
МО: ударом ВС РФ поражены ГКС в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской обл.
Все цели массированного удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины поражены. В электроснабжении страны наблюдаются перебои, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии соприкосновения, сообщается в официальном Telegram-канале МО.
Удары высокоточным оружием были нанесены:
Удары высокоточным оружием были нанесены:
- по электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях;
- газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины;
- местам хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.
Утром воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, повреждения получили объекты инфраструктуры в 15 регионах, целью атаки была энергетическая инфраструктура.