https://1prime.ru/20240826/udar-851128352.html

Минобороны назвало цели массированного удара по Украине

Минобороны назвало цели массированного удара по Украине - 26.08.2024, ПРАЙМ

Минобороны назвало цели массированного удара по Украине

Все цели массированного удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины поражены. В электроснабжении страны наблюдаются перебои, сорваны железнодорожные | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T14:59+0300

2024-08-26T14:59+0300

2024-08-26T15:01+0300

россия

украина

сво

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/68/841446802_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_3ed9a27d127d9fad76efcfefe6ea98a6.jpg

Все цели массированного удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины поражены. В электроснабжении страны наблюдаются перебои, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии соприкосновения, сообщается в официальном Telegram-канале МО. Удары высокоточным оружием были нанесены:Утром воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, повреждения получили объекты инфраструктуры в 15 регионах, целью атаки была энергетическая инфраструктура.

https://1prime.ru/20240826/ukraina-851127369.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сво, всу