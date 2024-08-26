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Минобороны назвало цели массированного удара по Украине - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Минобороны назвало цели массированного удара по Украине
Минобороны назвало цели массированного удара по Украине - 26.08.2024, ПРАЙМ
Минобороны назвало цели массированного удара по Украине
Все цели массированного удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины поражены. В электроснабжении страны наблюдаются перебои, сорваны железнодорожные | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T14:59+0300
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украина
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Все цели массированного удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины поражены. В электроснабжении страны наблюдаются перебои, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии соприкосновения, сообщается в официальном Telegram-канале МО. Удары высокоточным оружием были нанесены:Утром воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, повреждения получили объекты инфраструктуры в 15 регионах, целью атаки была энергетическая инфраструктура.
https://1prime.ru/20240826/ukraina-851127369.html
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россия, украина, сво, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, ВСУ
14:59 26.08.2024 (обновлено: 15:01 26.08.2024)
 
Минобороны назвало цели массированного удара по Украине

МО: ударом ВС РФ поражены ГКС в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской обл.

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Министерства обороны РФ
Флаг на здании Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Все цели массированного удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины поражены. В электроснабжении страны наблюдаются перебои, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии соприкосновения, сообщается в официальном Telegram-канале МО.

Удары высокоточным оружием были нанесены:
  • по электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях;
  • газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины;
  • местам хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.
Утром воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, повреждения получили объекты инфраструктуры в 15 регионах, целью атаки была энергетическая инфраструктура.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
На Украине забили тревогу из-за ударов России
14:23
 
РОССИЯУКРАИНАСВОВСУ
 
 
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