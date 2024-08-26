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Доллар провел незабываемое лето в России, но главное впереди

Доллар провел незабываемое лето в России, но главное впереди - 26.08.2024, ПРАЙМ

Доллар провел незабываемое лето в России, но главное впереди

Доллар, евро и юань на прошлой неделе снова пошли вверх по отношению к рублю, чему в немалой степени способствовал объявленный США новый пакет санкций против... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T13:09+0300

2024-08-26T13:09+0300

2024-08-26T13:09+0300

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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Доллар, евро и юань на прошлой неделе снова пошли вверх по отношению к рублю, чему в немалой степени способствовал объявленный США новый пакет санкций против российского бизнеса. Биржевой курс юаня вырос на 1,7%, превысив 12,8 руб. Одновременно доллар на внебиржевом рынке вырос на 1,8%, поднявшись выше 91 руб., а евро подорожал по отношению к рублю на целых 2,3%, и к концу недели единая европейская валюта выросла выше 102 руб.Главным событием прошлой недели стал ежегодный симпозиум глав центральных банков в Джексон Хоул, но особенно – выступление на симпозиуме главы ФРС США Джерома Пауэлла. Глава Федрезерва заявил, что наступило время для снижения процентных ставок, однако точные сроки снижения ставок будут зависеть от поступающих данных, и после его выступления доллар упал по отношению к мировым резервным валютам, хотя на рубль это выступление сильно не подействовало.С 1 июня доллар к рублю подрос символически, с 90,19 руб. до 91,6 руб. На внебиржевом валютном рынке до начала осени потрясений ждать точно не стоит. К тому же рубль получит существенную поддержку от налогового периода.Евро на прошлой неделе продолжил расти по отношению к доллару. Курс евро к доллару за неделю вырос на 0,3% и снова обновил максимум, пробив вверх уровень в 1,11 долл. Особо значимым для курса евро, как и ожидалось, стало выступление Пауэлла 23 августа, после которого доллар ослаб, а евро сильно пошёл вверх.На следующей неделе в пятницу выйдут предварительные данные по инфляции в еврозоне, и от этих данных будет зависеть, решится ли ЕЦБ в сентябре на новое снижение процентных ставок или оставит всё как есть. На следующей неделе, по нашему прогнозу, евро может колебаться в коридоре 1,111-1,115 за доллар.За неделю цена нефти Brent выросла на 1,8% до $79,02 за баррель. Росту цены нефти способствовало обострение ситуации на Ближнем Востоке, а также сообщения о том, что Саудовская Аравия и Россия существенно сократили экспорт нефти. По всей видимости, сложная геополитическая обстановка на Ближнем Востоке и её возможная эскалация может продолжить способствовать росту нефтяных цен, вместе с ростом спроса на нефть в Китае. Ожидаем, что на будущей неделе цена Brent может снова колебаться в коридоре $77-82 за баррель.Прогнозы:На наступающей неделе главным событием для валютного рынка может стать выход предварительных данных по инфляции в еврозоне за август. Доллар на следующей неделе может колебаться в рамках 88-92,5 руб., евро – в коридоре 98-103 руб., юань – в пределах 12,4-12,9 руб.Автор - Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

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