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"Мощный и надежный": раскрыты цены на рамный внедорожник Haval H5

"Мощный и надежный": раскрыты цены на рамный внедорожник Haval H5 - 26.08.2024, ПРАЙМ

"Мощный и надежный": раскрыты цены на рамный внедорожник Haval H5

Официальные представители китайской компании Haval анонсировали старт продаж рамного внедорожника модели H5 в России, сообщает издание "Autonews". | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T10:43+0300

2024-08-26T10:43+0300

2024-08-26T10:43+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Официальные представители китайской компании Haval анонсировали старт продаж рамного внедорожника модели H5 в России, сообщает издание "Autonews".Габариты "китайца" схожи с Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser 300. Он также имеет схожую раму, подвески и переднюю часть кузова с пикапом Great Wall KingKong Poer."Под капотом" полноприводной новинки установлен мотор объемом 2 литра и мощностью 200 л.с., крутящийся момент составляет 380 Нм, а также дизельный двигатель на 150 л.с. и 400 Нм. Агрегаты работают совместно с восьмиступенчатой АКП.Салон внедорожника оснащен всех необходимым для комфортных поездок: есть возможность управления системами через кнопки и 12,3-дюймовый мультимедийный экран, также у водителя установлена цифровая панель всех необходимых показателей авто. В продаже доступны две комплектации: Elite и Premium. Обе они оснащены системами с расширенной регулировкой водительского сидения, парктрониками, климат- и круиз-контролем. В премиальной версии также предусмотрены функции предупреждения об опасных объектах на дороге, система контроля полосы и помощи при перестроении, панорамная крыша и многое другое.Цена на Haval H5 стартует от 3 699 000 рублей.

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авторынок рф, китайский автопром, россия, haval